路透：通用汽車要求零件供應商 撤出中國供應鏈

（中央社底特律12日綜合外電報導）路透社獨家報導，4名消息人士透露，美國通用汽車公司（General Motors）已指示數千家供應商，要求在供應鏈裡排除中國零件。

這些消息人士表示，通用汽車高層要求供應商，為原料與零件尋找中國以外的替代來源，目標是最終完全撤出中國。其中一些消息人士指稱，部分供應商被要求在2027年前結束與中國的採購關係。

此外，這些消息人士還提及，通用汽車自2024年底起就已陸續通知部分供應商，隨著今年春季美中貿易戰升溫，這項行動變得更加急切。據悉，通用高層表示，此舉是為了提升公司的供應鏈「韌性」。

廣告 廣告

汽車業者與供應商已開始擴大在美國生產，以因應美國總統川普（Donald Trump）推動在美投資與就業的政策。

但產業高層指出，他們也感覺到，美中關係已出現長期且跨黨派的變化，部分企業正解除數十年來與中國建立的關係。（編譯：陳正健）1141113