路透：阿聯秘密同意解凍伊朗百億美元 換取停火重建關係

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阿聯在戰爭期間多次遭伊朗攻擊。圖為3月16日，杜拜國際機場附近一處儲油槽遭無人機攻擊。美聯社



路透社報導，阿拉伯聯合大公國已向伊朗解凍數十億美元資金。阿聯近日頻遭伊朗攻擊，油氣設施受到重創；若該國真的同意釋出巨額資金給伊朗，將是重大策略轉向。

路透社的消息來自四名消息人士。其中兩名中東地區消息人士透露，阿聯已同意釋出100億美元，而且已交付逾30億美元。

另兩名知情人士則說，阿聯將釋出200億美元，以換取伊朗停止對阿聯發動攻擊。其中一名知情者也證實，阿聯已給伊朗30億美元。所有消息人士均以事涉敏感為由拒絕具名。

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路透社表示，目前無法確認這些資金原本就屬於阿聯，或是來自長期凍結的伊朗帳戶。

這些消息傳出之際，美國與伊朗週五（6/12）才各自釋出即將簽署和平備忘錄的訊號。伊朗官媒釋出的諒解備忘錄內容，包括伊朗240億美元資金將獲解凍；但美國總統川普立刻駁斥，稱與事實完全不符。

阿聯外交部週六凌晨發表聲明，斷然否認上述報導，特別駁斥「已交付30億美元」的說法，強調「這些指控完全失實、毫無根據」，並重申「沒有任何伊朗凍結資金透過阿聯釋出、轉移或協助轉移。」

白宮則未立即對此做出回應。伊朗當局未立即回應路透社的置評請求。

美國副總統范斯（JD Vance）週五則表示，美方不會因伊朗簽署協議或出席會談而釋出資金。他強調，協議的架構設計是：伊朗履行義務後，才會獲得經濟利益。

●伊朗官員上週赴阿聯協商 兩國重建關係

若阿聯確實向伊朗釋出資金，將是兩國關係的重大轉折。自美國與以色列攻打伊朗以來，兩國大部分時間處於公開對立的狀態。

一名消息人士表示，阿聯向伊朗釋出資金，為美伊衝突提供了符合各方條件的出路：伊朗可宣稱已取得戰爭賠償，美國則可堅稱分文未付，阿聯則得以維護自身安全與杜拜樞紐地位，可將此舉定調為重建地區互信的手段。

阿聯向來以安全著稱，自我定位為頂級商業樞紐，但伊朗在這段期間的攻擊行動，一度促使部分外籍人士離境，杜拜飯店住房率大減。

另一名知情消息人士則表示，伊朗取得資金後，將停止對阿聯發動飛彈與無人機攻擊，雙方也將重建關係，包括情報共享與經濟合作。這名消息人士表示，伊朗已向至少另外兩個波灣阿拉伯國家接洽，尋求類似安排。

伊朗最後一次直接攻擊阿聯是5月4日，目標為該國位於阿曼灣的富查伊拉港（Fujairah），距今已逾一個月。

一名知情消息人士表示，雙方數週前已展開談判，談判進程加速則是在上週，伊朗革命衛隊（IRGC）高官赴阿布達比與阿聯總統胞弟暨國安顧問塔赫農 （Sheikh Tahnoun bin Zayed al Nahyan）會面之後，伊朗官員還下榻於塔赫農的招待所。阿聯官員之後也赴德黑蘭磋商具體細節。

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