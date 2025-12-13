路透：H200供不應求 輝達考慮擴產因應

▲川普於9日宣布允許輝達向中國出口H200晶片，且其中25%營收將支付給美國之後，有兩名知情人士透露，輝達正在評估增加H200晶片產能的可能性。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 近來美國總統川普（Donald Trump）拍板放行輝達（Nvidia）H200晶片輸往中國，有知情人士透露，由於訂單超出了目前當前產能，輝達已告知其中國客戶，正評估增加產能的可能性。

根據路透社報導，川普於9日宣布允許輝達向中國出口H200晶片，且其中25%營收將支付給美國之後，有兩名知情人士透露，輝達正在評估增加H200晶片產能的可能性。

其中一名消息人士稱，中國公司對該晶片的需求非常強勁，輝達傾向增加新產能。

路透社最初於12日報導這個消息。輝達發言人在報導發出後，發表聲明稱：「我們正在管理供應鏈，以確保依法授權銷售給中國核准客戶的 H200，不會影響我們對美國客戶的供貨能力。」

路透社在10日時曾報導，包括阿里巴巴（Alibaba）和字節跳動（ByteDance）在內的中國大型企業，本週已主動聯繫輝達，洽詢購買H200，並有意下大量訂單。

然而，情況仍存在不確定性，因為中國政府尚未核准任何H200的採購案。消息人士表示，中國官員已於10日召開緊急會議討論此事，並將決定是否允許該晶片運往中國。

路透社10日報導，H200晶片的現有產量非常有限，因為輝達正專注生產其最先進Blackwell與即將推出的Rubin系列產品。

中國推動本土AI產業發展

消息人士稱，H200晶片的供應一直是中國客戶擔憂的主要問題，他們已聯繫輝達，尋求釐清此事。他們透露，輝達向中國客戶提供當前供應水準的訊息，但未提供具體數字。

報導指出，H200於去年大規模部署，是輝達上一代Hopper系列中運算最快速的AI晶片。該晶片由台積電製造，使用4奈米製程技術。台積電、輝達與中國工信部對相關詢問沒有回應。

中國企業對H200強勁需求源於該晶片目前是他們能夠取得的效能最強晶片。其運算能力約為輝達於2023年底為中國市場推出、經降規處理的H20晶片的六倍。

川普對H200的決定正值中國大力推動本土AI晶片產業發展之際。由於中國國內晶片公司尚未生產出能與H200匹敵的產品，有人擔心允許H200進入中國可能會抑制本土產業發展。

新加坡白橡資本合夥（White Oak Capital Partners）公司投資總監Nori Chiou說，「H200運算效能大約是目前中國最先進自製加速器的2到3倍」，「我已注意到許多雲端服務供應商和企業客戶正在積極下大單，並遊說政府有條件地放寬限制」。他補充說，中國的AI需求超過了本土生產的產能。

消息人士透露，在緊急會議期間，曾提出一項建議，要求每筆H200採購必須搭配一定比例的國產晶片。

對於輝達而言，在向Rubin轉型同時，還要與包括Google等企業搶佔台積電有限的先進製程產能之際，擴增H200產能本身也是一項艱鉅挑戰。

