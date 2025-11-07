路透：Meta估去年靠詐騙廣告刊登費賺進5000億元

根據路透社1月6日發布的長篇特別報導，社群媒體巨頭Meta的內部文件顯示，該公司在2024年底的內部預測中估計，約有10.1%的年度總收入，相當於160億美元，約合台幣5,000億元，來自替詐騙活動與違禁商品刊登的廣告。這份保密自評報告的細節涵蓋2021年至今年，由財務、遊說、工程及安全等部門製作。

路透社審閱的這批先前未曝光文件顯示，Meta至少三年來未能有效識別並阻止大量高風險廣告，導致Facebook、Instagram與WhatsApp數十億用戶暴露於詐欺電商、投資陷阱、非法線上賭博及違禁醫療產品的風險之中。

根據2024年12月一份文件，Meta平均每天向旗下平台用戶展示約150億則「較高風險」詐騙廣告，即明顯帶有詐騙跡象的內容。另一份同年底文件指出，這類廣告每年可為Meta帶來約70億美元，約合台幣2,185億元的收入。

文件揭露Meta的廣告審核機制存在重大漏洞。大部分詐騙來自行為可疑、足以觸發Meta內部警示系統的行銷人員。然而，只有當自動系統判定廣告主至少有95%的機率涉及詐騙時，才會禁止投放廣告。如果判定的確信度較低，但仍認為廣告主可能是詐騙者，則會收取更高的廣告費率作為懲罰，藉此阻止可疑廣告主投放廣告。

更令人擔憂的是，文件進一步指出，點選詐騙廣告的用戶更可能再次看到此類廣告。這是因為Meta的廣告個人化系統會根據用戶興趣投放廣告，形成惡性循環，使易受騙用戶持續暴露於詐騙風險中。

這些文件反映Meta量化旗下平台濫用規模的努力，以及在採取可能損害商業利益行動時的猶豫態度。內部評估顯示，公司在打擊詐騙廣告與維護營收之間存在明顯的利益衝突。

面對路透社的報導，Meta發言人史東在聲明中表示，路透看到的文件「呈現片面觀點，扭曲Meta對詐騙行為的處理方式」。他表示，公司內部估算2024年收入中有10.1%來自詐騙及其他違規廣告的數據，屬於「粗略且過度包容」，後來認為實際比例更低，因為該估算中也包含「許多合法廣告」。然而，Meta拒絕提供更新數字，無法證實其說法。

這項揭露正值全球對網路詐騙議題高度關注之際。各國政府與監管機構近年來持續要求科技公司加強對詐騙內容的管控。Meta作為全球最大的社群媒體公司之一，其廣告審核機制的缺陷不僅影響數十億用戶的安全，也引發對整個數位廣告產業道德標準的質疑。

