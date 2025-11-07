路透：Meta內部文件揭AI投資壓力 公司容忍「違規收入」換穩定現金流

為維持龐大支出所需的現金流，Meta公司內部設定了「可容忍的違規收益」範圍，其中包括來自詐騙與違禁商品廣告的收入。（翻攝自祖克柏IG）

根據《路透社》取得的Meta內部文件，這家社群媒體巨頭在近年積極投資人工智慧與資料中心，但為維持龐大支出所需的現金流，公司內部設定了「可容忍的違規收益」範圍，其中包括來自詐騙與違禁商品廣告的收入。

根據《路透社》報導，文件顯示，Meta在2024年底內部預估，約10.1%的全球營收屬於「違規廣告」來源。雖然公司宣稱正努力降低這一比例，但同時設下「營收防線」以避免淨利波動。負責審核可疑廣告的團隊被要求不得採取會導致營收下降超過0.15%的措施，相當於每半年僅能承受約1.35億美元的損失。

內部簡報顯示，Meta將這類收益歸入「違規收入」（violating revenue）項目，其中包括非法賭博、性服務、未經核准的藥品、以及存在欺詐風險的廣告。文件指出，公司打算在未來3年逐步降低該收入占比，但不會進行「立即性整頓」，以免影響財務預測。

另有內部文件稱「懲罰競標」（penalty bids）策略，目的在提高可疑廣告主的成本，使他們難以長期獲利。雖然廣告數量因此略減，但Meta透過提高單價彌補部分收入。Meta發言人史東（Andy Stone）坦承，這項制度確實降低詐騙舉報數量，但公司整體廣告收入也略微下滑。

多份財務文件指出，公司高層已評估「合規執法」與「監管罰金」的成本差異，認為即便未來被處以高達10億美元罰款，也遠低於違規廣告帶來的獲利。文件中寫道：「罰金成本低於營收衝擊，全面執法不具商業合理性。」

面對外界批評，Meta強調公司在2025年已移除超過1.34億則詐騙廣告，並將全球詐騙舉報量降低58%。然而，內部策略會議紀錄顯示，公司執行長祖克柏與管理團隊早在2024年10月便確認「中度執法」方針，主張資源應集中在監管風險較高的市場，以避免影響主要營收區域。

根據Meta安全部門的研究簡報，2025年公司計畫將詐騙與違禁廣告占比降至7.3%，2026年6%，2027年5.8%。但報告同時指出「快速降低比例將導致營收預測失準，並可能削弱AI資金來源。」

Meta近年投入的人工智慧基礎建設規模空前。2025年公司預計資本支出高達720億美元，用於擴建資料中心與開發AI模型。祖克柏今年7月曾在投資者說明會中表示：「我們有足夠的業務收入支撐這一切。」同時宣布在美國俄亥俄州興建的AI資料中心，規模將與紐約中央公園相當。

業界分析認為，Meta正面臨「成長與誠信」的結構性矛盾。一方面，公司以AI技術為未來發展核心；另一方面，其主要營收仍來自廣告市場，而廣告審查的寬鬆與演算法個人化機制，使平台成為詐騙行為的高風險溫床。

美國證券交易委員會（SEC）目前正調查Meta是否違反金融廣告規範，英國金融行為監管局（FCA）則發現Meta平台涉及2023年全英54%的支付詐騙損失。Meta在提交給SEC的最新報告中承認「加強反詐措施將對公司營收造成持續不利影響。」

儘管外界批評不斷，Meta內部文件仍顯示，公司預期違規廣告收入在未來2年將持續存在，只是占比將逐步下降。公司並將監管罰金列入「可預期財務支出」，視為經營風險的一部分。

