路透：Meta撈黑錢年賺160億美元 天天向用戶推送150億則詐騙廣告

臉書母公司Meta在2024年內部預測，其全年收入約有10%、高達160億美元，來自詐騙與違禁商品的廣告。（pexels提供）

《路透社》取得的Meta內部文件顯示，臉書母公司Meta在2024年內部預測，其全年收入約有10%、高達160億美元，來自詐騙與違禁商品的廣告。文件指出，Meta旗下平台每日向用戶展示多達150億則高風險詐騙廣告，暴露臉書、IG與WhatsApp用戶於詐騙風險之中。

根據報導，文件顯示，Meta僅在自動系統判斷廣告主「有95%以上可能性」從事詐騙時才會封鎖帳號。若判斷機率低於此標準，公司不僅不會禁止，反而向疑似詐騙的廣告主收取更高的廣告費，以作為懲罰性措施。Meta發言人史東（Andy Stone）證實公司確曾估計約10%的收入來自詐騙廣告，但他聲稱該估算「粗略且過度涵蓋」，其中包含部分合法內容。他表示，公司積極打擊詐騙，並在過去18個月內使全球詐騙舉報量下降58%。

不過，文件同時顯示，Meta為了避免影響收益，規定打詐團隊不得採取任何會導致公司營收損失超過總收入0.15%的行動，約為1.35億美元。1名主管在內部備忘錄中指出「我們要謹慎，這是收入防線。」Meta同時承認，即便未來可能面臨罰款，公司仍從詐騙廣告獲得巨額利潤。根據2024年11月的1份文件，Meta每6個月從高法律風險的詐騙廣告中賺進至少35億美元，金額遠超任何可能的監管罰金。

美國證券交易委員會目前已針對Meta刊登金融詐騙廣告展開調查。英國監管機構去年指出，Meta平台涉及2023年全英54%的支付詐騙損失，是其他所有社群平台總和的2倍。面對監管壓力，Meta在2024年10月向執行長祖克柏提交一份「中度執法」計畫，建議公司集中資源在監管風險高的國家執法，並設定收入削減目標，計畫將詐騙廣告占比從2024年的10.1%，降至2025年的7.3%，2026年6%，2027年5.8%。

文件同時揭露，Meta的研究部門指出公司產品已成為全球詐騙產業的重要支柱之一。2025年5月的一份簡報顯示，Meta旗下平台涉及全美三分之一的成功詐騙案件，並認為「在Meta上投放詐騙廣告比在Google更容易」。研究人員發現，在詐騙者的網路論壇中，Meta因審查鬆散被視為「最佳投放平台」。

文件亦指出，Meta早在2022年便發現假冒美軍士兵的帳號網絡，這些帳號每週發送數百萬封詐騙訊息；同年性勒索與假名人詐騙案件也急速增加。但公司當時仍將詐騙列為「低嚴重性問題」，並優先處理涉及品牌或名人形象的案件。部分內部成員批評，Meta關注的從來不是受害者，而是公關風險與收入損失。

2023年的文件顯示，臉書與IG用戶每週約提交10萬件有效詐騙舉報，但公司忽視或誤判了其中96%。Meta雖表示近年來擴充打詐團隊，但安全人員仍抱怨系統資源有限，只能「維持系統基本運作」。

加拿大皇家空軍1名女軍官的臉書帳號遭冒用，被詐騙者用來宣傳虛假加密貨幣投資案，導致5名軍中同事上當，共損失約4萬加幣。儘管超過百人舉報，Meta花了1個月才下架帳號。她表示：「人們因信任我而受害，我哭了好久。」警方最終追蹤到部分資金流向奈及利亞，但追回難度極高。

為凸顯問題，1名Meta員工創立了內部報告〈最詐騙的詐騙者〉，每週點名被投訴最多的廣告主。然而，部分被列名帳號在6個月後仍繼續刊登廣告，直到《路透社》詢問後才被刪除。文件顯示，Meta每天仍推播約150億則詐騙廣告，另有22億則自然詐騙貼文。前Meta安全顧問亞伯拉罕（Sandeep Abraham）表示：「若監管者不容許銀行靠詐騙獲利，也不應容許科技公司這樣做。」

