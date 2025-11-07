路透：Meta每日推送150億則可疑詐騙廣告 年賺2000億

（中央社舊金山7日綜合外電報導）路透社報導，美國社群媒體巨擘Meta自估去年營收有10%來自詐騙和禁售商品廣告，且平均每天推送150億則有較高詐騙風險的廣告，其解決方法之一竟是向可疑廣告主收更高費用。

根據路透社見過的公司內部文件，擁有臉書（Facebook）、Instagram和WhatsApp等社群媒體平台的Meta去年12月預估，全年約有160億美元（約新台幣4957億元）營收來自詐騙與禁售商品廣告，約占其去年營收的10%。

Meta內部文件還顯示，其未能辨識及阻止旗下平台數以十億計使用者暴露在大量詐騙電子商務或投資計畫、非法線上博弈及禁售醫療產品的廣告下，這種情況已持續至少3年。

根據其中1份文件，Meta估計其平均每天向旗下各平台使用者推送約150億則「有較高詐騙風險」的廣告，也就是可見明顯詐騙跡象。

另1份文件並指出，Meta每年從這類廣告獲得的年化營收約有70億美元（約新台幣2170億元）。

Meta所統計的詐騙廣告，許多是來自僅行為可疑到足以被其內部預警系統標示出的廣告主。而文件顯示，除非廣告主被Meta的自動系統預判至少有95%機率進行詐騙，才會遭到封禁。

若Meta判定廣告主很可能涉及詐騙，但沒那麼確定，則會懲罰性收取較高費用，來讓可能的詐騙犯打消下廣告念頭。

Meta的文件也提到，由於其平台的廣告個人化系統會根據使用者興趣來推送廣告，因此一旦點擊過詐騙廣告，很可能更常看到類似廣告。

Meta發言人史東（Andy Stone）對路透社表示，其所見文件代表某種「選擇性觀點」，使得Meta對詐騙的處理方式遭到「曲解」，且Meta去年實際從詐騙和其他違規廣告賺取的營收比例低於文件所稱的10.1%，因為原估涵蓋「許多」合法廣告。

然而，曾任Meta安全調查員的顧問公司「危險生意解決方案」（Risky Business Solutions）老闆亞伯拉罕（Sandeep Abraham）指出，Meta若已懷疑廣告主從事詐騙，卻仍接受這方面收入，凸顯相關廣告業監管不足的問題。

他直言：「若監管機關不能容忍銀行業從詐騙獲利，也不應該容忍科技業如此。」（編譯：張正芊）1141107