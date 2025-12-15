路透：Meta為守住近千億營收 容忍中國廣告詐騙猖獗

（中央社舊金山15日綜合外電報導）路透社報導，去年Meta來自詐騙、賭博及色情內容的中國廣告收入逾30億美元（約新台幣939億元），儘管Meta致力了解這些濫用行為，卻對可能危害自身營收的修正措施裹足不前。

臉書（Facebook）母公司Meta不得不面對殘酷事實：中國廣告客戶正在欺騙全球的臉書、Instagram以及WhatsApp使用者。

中國政府雖禁止民眾使用Meta旗下社群媒體平台，但允許中國企業利用這些平台向海外消費者投放廣告。Meta的中國廣告業務因此蓬勃發展，2024年廣告收入最後超過180億美元，占全球廣告營收比重逾10%。

廣告 廣告

路透社引用其取得的Meta內部文件報導，Meta計算後發現其中超過30億美元（約占19%）來自詐騙、非法賭博、色情以及其他被禁止內容的廣告。

這些文件是過去4年內Meta財務、遊說、工程和安全等部門製作的內部資料，之前未曾公開。這些資料揭露Meta在這段期間努力了解自家平台的濫用行為規模，卻對可能危害自身業務與營收的修正措施裹足不前。

文件顯示，Meta認為中國占全球Meta平台詐騙和違禁品廣告來源比重約達25%。

根據報導，Meta平台詐騙受害者遍及全球，包括購買假冒保健食品的台灣消費者，以及被騙光積蓄的美國和加拿大投資人。Meta員工在2024年4月遞交安全營運主管一份簡報，示警說「我們需要大規模投資以減少日漸嚴重的傷害」。

Meta為此成立反詐小組，進一步監控來自中國的詐騙以及違反平台政策的活動。Meta加強執法後，2024下半年來自中國的問題廣告占廣告收入比重從19%降至9%。

不過，Meta去年底一份文件提到：「基於誠信策略（Integrity Strategy）轉向和執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）後續指示，中國廣告稽查團隊被要求暫停工作。」路透社無法得知祖克柏具體參與細節或者策略轉向所指為何。

文件顯示祖克柏下達指令後，Meta遣散負責中國市場的反詐團隊，同時解除中國新廣告代理商加入平台的凍結措施。另一份文件顯示，Meta還擱置了其他原本經內部測試有效的反詐措施，但未說明細節。（編譯：洪啓原）1141215