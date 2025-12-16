路透：Meta縱容旗下平台投放中國詐騙廣告 卻不積極反詐

路透報導，臉書母公司Meta不但縱容來自大陸的大量詐騙與非法內容廣告，也不積極打詐。

路透報導，去年Meta來自中國大陸的詐騙、賭博及色情內容廣告收入，超過30億美元，中國大陸占Meta平台詐騙和違禁品廣告來源比重約25%，受害者遍及全球。Meta雖然清楚瞭解，卻對可能危害營收的修正措施，裹足不前。（葉柏毅報導）

報導說，臉書母公司Meta不得不面對的殘酷事實，就是中國廣告客戶正在欺騙全球的臉書、IG與WhatsApp使用者。中國政府雖然禁止民眾使用Meta旗下社群媒體，卻允許中國企業利用這些平台，向海外消費者投放廣告，Meta的中國廣告業務因此蓬勃發展。

路透社引用它們所取得的Meta內部文件報導，Meta計算後發現，來自中國大陸的廣告收入當中，超過30億美元，約占19%的比例，來自詐騙、非法賭博、色情以及其他被禁止內容的廣告。文件也顯示，Meta估算後認為，中國大陸占全球Meta平台詐騙和違禁品廣告來源比重，約達25%，換句話說高達四分之一。

報導說，Meta平台詐騙廣告的受害者，遍及全球，由於受到多方指責，Meta為此成立了反詐小組，進一步監控來自中國大陸的詐騙廣告。但Meta去年底一份文件提到，執行長祖克柏突然指示，中國廣告稽查團隊被要求暫停工作，路透無法得知祖克柏為何下達這項指示。另一份文件顯示，Meta還擱置了其他原本經內部測試有效的反詐措施。