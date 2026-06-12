路透：SK海力士最快8月赴美上市 擬在那斯達克掛牌

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（中央社首爾12日綜合外電報導）兩名知情人士指稱，韓國記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）傾向在美國那斯達克（Nasdaq）證券交易所掛牌上市，希望利用該科技股指標，吸引看好人工智慧（AI）概念股的投資人。

路透社報導，SK海力士最快可能於8月赴美上市，今年以來，該公司股價已飆漲230%，市值已於5月突破1兆美元大關，預計在美掛牌將為該公司開拓投資人客群，並提升其在國際資本市場的能見度。

上述消息人士不具名指出，SK海力士將選擇那斯達克證券交易所，而非紐約證券交易所（NYSE）。對此，SK海力士不予置評，那斯達克則因非營業時間未立即回應置評請求。

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那斯達克匯聚全球眾多大型科技企業與晶片商，包括輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet及SK海力士的競爭對手美光（Micron）。

記憶體晶片公司股票今年大幅跑贏大盤，美光漲幅約達248%，那斯達克綜合指數迄今約上漲11%。（編譯：陳正健）1150612