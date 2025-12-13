路過就要「抽2成」？行銷系學生遭拒嗆老闆沒打狂犬疫苗 Cheap：真的是商業鬼才

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

台中逢甲大學行銷系的學生在11月23日舉辦活動，以「人潮會路過」為由向樓下炸雞店提出「八二分帳」，遭拒後竟有成員發文辱罵老闆「沒打狂犬疫苗」，引發網友砲轟。對此，百萬網紅Cheap直言，這種路過就要抽成的做法，說穿了只是想暗槓折扣金額，並諷刺若真是幫老闆行銷那簡直是「商業鬼才」。

逢甲大學一女學生發文指責某炸雞店老闆態度惡劣、甚至譏諷對方沒打狂犬疫苗，引來老闆親自回擊，雙方在網路上隔空交火。（圖／@padampadam1970 IG ）

事件起因於逢甲大學行銷系一名女學生在Threads上發文抱怨，指責某炸雞店老闆態度惡劣、甚至譏諷對方沒打狂犬疫苗，引來老闆親自回擊，雙方在網路上隔空交火。隨後，活動主辦團隊發文解釋，是考量活動人流經過店面，為了創造「雙贏」，才會向老闆提議分潤合作，希望能達成八二分帳的協議，不料卻被老闆一口回絕。

網友們在了解事情全貌後，大多無法認同學生的邏輯與做法。主辦團隊最終在輿論壓力下隱藏了解釋的貼文並發布新的道歉聲明，除了向老闆致歉外，也要求了該名組員撤下帶有偏激與不當言論的個人貼文。逢甲大學校方也回應，表示未來將會持續加強學生在社會參與方面的素養教育。

逢甲大學女學生在Threads上抱怨。（圖／翻攝Threads @abiii_0331）

百萬網紅Cheap也在臉書上發表看法，笑稱是商業鬼才，「空手套白狼還惱羞成怒」。他舉例，百貨公司提供場地水電才抽成約18%至25%，反觀事件中的學生什麼都沒做卻要求抽20%，比黑道收保護費還扯。此外，對於學生聲稱此方案獲得「教授同意」，Cheap也質疑怎會有教授同意這種「路過抽兩成」的合作模式，「哪個教授可以具名嗎？」。

Cheap建議，其實這件事有更圓滿的解決方式，例如學生可以直接向老闆訂購炸雞作為派對餐點，藉此談談看是否有折扣，或是採取憑派對手環折抵10元、贈送甜不辣等優惠方式。他認為，學生想出這種路過抽成的招數，其實目的就是想把折扣暗槓下來，最後得利的恐怕是學長姐，期末吃喝玩樂就花掉了，「如果是為了幫老闆行銷，那真的是商業鬼才，受小弟一拜」。

活動主辦團隊發文解釋。（圖／翻攝Threads @esctopia）

主辦團隊隱藏了解釋的貼文並發布新的道歉聲明。（圖／翻攝Threads @esctopia）

