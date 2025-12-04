路過警局慘了！派出所門口「警直接抓」 男失控大鬧遭壓制

基隆一名40幾歲陳姓男子因被基隆地檢署發布拘提，竟在行經和一路派出所門口時被員警發現並逮捕。整起事件過程被民眾錄下並上傳網路，引發關注。影片中可見陳姓男子情緒激動，不斷掙扎，多名員警試圖壓制他，雙方一度發生激烈衝突，最終男子被壓制在地並帶回警局。

男子侵占遭拘提，路過警局被逮。（圖／翻攝自 黑色豪門企業）

事件發生在基隆市第二分局和一路派出所門口，當時陳姓男子正在街上行走，恰巧經過派出所前。警方發現他是被基隆地檢察署發布拘提的對象，立即上前逮捕。陳姓男子被攔下後情緒相當激動，不停掙扎，面對男子的反抗，員警嘗試勸說他配合，但男子依然非常不受控，怎麼抓都抓不住，最終警方不得不將他壓制在地。

廣告 廣告

整個過程被路過民眾錄下並上傳網路，許多人看到影片後都感到驚訝，疑惑為何有人膽敢在警局前鬧事。

八斗子派出所所長陳志峰表示，他們在巡邏時發現該名男子，便尾隨其後，伺機於和一路派出所前攔查並確認其身分。全案已於日前解送基隆地檢署偵辦。

男子不用員警追、不用警方找，自己宅配到府 ，送到警局門口。

更多 TVBS 報導

獨／開通訊行遭詐！男「批200萬手機」突失聯 老闆討17年拿嘸錢

詐團餘波！陸公安遣返8名通緝犯小三通回金門 4人當場發監

清潔員「送32元電鍋」獲罪！律師揭法官心證 逆風挺：判得很棒

捐柯文哲10萬沒收據？陳智菡公布紀錄澄清挨告 史書華3連敗

