路邊不能抽菸了？ 蔣萬安推「無菸城市」借鏡國外設吸菸室

蔣萬安將借鏡國外做法，將北市打造成無菸城市。（資料照，鏡報董孟航）

台北市長蔣萬安近日接受媒體專訪，談及多項施政願景，其中包含將台北打造成「無菸城市」。蔣萬安今（12日）出席里長座談，表示北市府會盡可能效法國外城市，設置吸菸區或吸菸室，其他地區則希望打造成無菸環境，讓吸菸者與非吸菸者有效分流。

蔣萬安在專訪中提到，他一直很希望將北市打造成無菸城市，市府去年10月的定期民調顯示，高達8成5的民眾因「邊走邊吸菸」感到困擾，另有超過8成的民眾，贊同設置戶外定點吸菸區。因此他特別指示衛生局、環保局等相關單位，以及執法單位一起共同討論，目標要將台北打造成全市無菸的環境。

今日出席士林區里長座談，蔣萬安受訪表示，日本東京在無菸城市這方面做得非常成功，過去他們也曾用劃設禁菸區這樣的思維，卻造成吸菸者轉移至向弄內吸菸，衍生二手煙及菸蒂亂丟等問題。

蔣萬安說，市府希望改變思維，改採「原則禁止、例外開放」，盡可能參考國外城市的做法，未來設置吸菸區或吸菸室，其他地區則希望打造成全市無菸的環境，做到吸菸者與非吸菸者分流，打造友善公共環境。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

