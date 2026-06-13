路邊亮「雙黃燈R檔」等車位 後車硬搶嗆「先搶先贏」

有網友日前於Threads發文分享，他最近觀察發現，現在很少人在餐廳用完餐，會順手把椅子靠上再離開，「如果會這麼做的，我想這個人的為人品行一定不會太差。」貼文曝光後，吸引超過5.8萬人按讚，許多鄉民紛紛在底下留言，「我會順手靠攏，習慣了，加上不想造成其他人不便，其...

CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發表留言