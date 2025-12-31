路邊借錢儲值300元！ 女遭揪詐騙「餘額有900元」

新北市新店區出現一位短髮女子，出沒在量販店、捷運站、廟宇附近，常常會向路邊民眾借錢，就有男子指出，在路邊被這位女子攔車，她表示要借300元加值悠遊卡，坐車回桃園，男子好心幫加值後，沒想到發現女子餘額還有900多元，直呼根本被騙了。

新北市新店區有一位短髮女子，會向路邊民眾借錢。（圖／TVBS）

穿著藍色外套的短髮女子，突然在路邊攔車，讓駕駛陳先生嚇了一跳。投訴者陳先生：「她就攔下擋我的車，要跟我借錢這樣，因為當時就是車流有點多，所以我就請她到旁邊超商等我一下。」事情就發生在30號，接近中午時段，陳先生去新北市新店區的量販店停車場入口，遇到這位短髮女子來求助，表示身上完全沒有錢，無法坐車回桃園，因此想要借300元，來加值悠遊卡，不停拜託之下，陳先生心軟答應，停好車後就去超商，幫女子儲值，沒想到一儲值完，女子就跑走了，這時超商店員才透露，女子的悠遊卡餘額還有900多元。投訴者陳先生：「我當下才覺得我是不是被騙了，我覺得也是有利用就是善良人的同情心。」

有男子指控，短髮女子根本利用善良人的同情心。（圖／TVBS）

而其他網友則直言，在捷運大坪林站、五峰國中、檳榔路廟宇附近，都曾遇過這位短髮女子，疑似是慣犯，就有人遇過兩次，說要借20元搭公車，或借50元回家，也有人前幾天遇到她，說要借錢繳電話費，甚至還有人在家裡時，遇到這位女子來按門鈴，說想借500元搭車，後來請她找警察協助，她就馬上臭臉離開。

律師江皇樺：「她跟你借錢的目的跟實際上是不符合的，那這個之前也有過，就是警方會直接用詐欺取財罪，他就會直接移送法辦，那你說詐欺取財罪的話，基本上可能就是六個月以上、五年以下的有期徒刑。」民眾行善之餘，還是要多一分警覺。

