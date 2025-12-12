路邊停車怎打燈？ 一票車主都搞錯 最高可罰3600元





你知道路邊停車時，方向燈應該怎麼打嗎？日前一名網友在網路上發文「路邊停車該打方向燈還雙黃燈？」許多網友紛紛回答「打方向燈」，但也有人認為「應該打雙黃燈」。對此，台南市政府警察局解答了，「若未正確使用車輛燈光，駕駛人可能面臨新台幣1200元至3600元的罰款。」

一名網友在Threads上PO文「有人知道嗎？路邊停車該打方向燈還雙黃燈？是不是多數車主都搞錯？」

許多網友看了以後紛紛回文「方向燈」、「只要有打燈都行，讓後車知道你的動向才是重點」、「台灣不是所有時候都可以打警示燈嗎，那個燈在台灣不是無敵燈嗎？」、「雙黃燈其實正確名稱叫做危險警示燈，顧名思義不是用來停車的，但大家都當作暫停燈就是」、「先打方向燈（預告靠路邊）打雙黃燈（預告臨時減速或停車）喲！選我正解」。

根據《中天新聞》報導，台南市政府警察局第六分局交通組組長蔡文榮表示，車輛燈光使用需遵守規範：轉彎應於交叉路口前30公尺開啟方向燈，倒車時使用倒車燈，路邊停車或起步也要打方向燈，車輛故障時則應停靠路邊、開啟警示燈，並放置三角警示架提醒其他駕駛。

根據《道路交通管理處罰條例》，若未正確使用車輛燈光，駕駛人恐面臨新台幣1200元至3600元的罰款。蔡文榮強調，燈光是行車溝通的重要工具，正確使用可降低事故風險、提升行車效率。駕駛上路前應檢查頭燈、尾燈、方向燈及煞車燈是否正常，如有故障應立即維修，以確保安全並避免受罰。

