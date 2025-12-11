路邊停車怎麼打燈？警局：應先打方向燈 錯誤最高罰3600元

台南市政府警察局近日提醒駕駛人，路邊停車時應先打方向燈，讓後方車輛清楚了解行車動向。根據《道路交通管理處罰條例》，若未正確使用車輛燈光，駕駛人可能面臨新台幣1200元至3600元的罰款。

日前，一名網友在社群平台《Threads》發文詢問：「路邊停車時應該打方向燈還是雙黃燈？」引發網友熱烈討論。多數人指出，雙黃燈的正確名稱為危險警示燈，主要用途是警告後方車輛車輛故障或緊急情況，而非用於停車。正確的做法應該是「先打方向燈，告知後方車輛您即將靠邊停車」，必要時再使用雙黃燈以示警告。

台南市政府警察局第六分局交通組組長蔡文榮進一步說明，車輛燈光的正確使用規範如下：轉彎時需在交叉路口前30公尺打方向燈；倒車時需使用倒車燈；路邊停車前應打方向燈，啟動時亦需打方向燈，確保行車安全。此外，當車輛故障時，應停靠路邊並開啟危險警告燈，並於車後方放置故障三角架提醒其他駕駛。

蔡文榮強調，車輛燈光是行車溝通的重要工具，正確使用燈光不僅能降低交通事故風險，還能提升行車效率。因此，駕駛人在上路前，應檢查頭燈、方向燈、尾燈及煞車燈等是否正常運作，若發現故障應立即修理，以免影響行車安全或遭到罰款。

