路邊停車打方向燈還雙黃燈？做錯秒噴3600元
[NOWnews今日新聞] 臨時要路邊停車是要打方向燈還是雙黃燈？不少駕駛人開車上路常常忘了基本的交通規則， 一個不注意就遭檢舉、吃上罰單，近日有網友發文詢問，引起熱烈討論，事實上，路邊停車應「先打方向燈」，目的是提前告知後方車輛行車動向，且根據《道路交通管理處罰條例》規定，如果駕駛人未依規定使用燈光，將會被處以新台幣1200元以上、3600元以下的罰鍰。
台南市警察局第六分局表示，路邊停車需先打方向燈，讓後方車輛知道行車動向，因此提醒民眾開車前，務必要檢查頭燈、前後方向燈、前後霧燈、尾燈、煞車燈、倒車燈及危險警告燈是否正常？如果有故障，就應先予修理再上路，以確保行車安全。
至於雙黃燈的正確名稱為危險警示燈，台南市警察局表示，雙黃燈主要用途是警告後方車輛車輛故障或緊急情況，而非用於停車，因此正確的做法應該是「先打方向燈，告知後方車輛您即將靠邊停車」，必要時再使用雙黃燈以示警告。
