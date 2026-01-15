路邊停車格內被罰1200元！警察曝背後原因，網驚：開車20年都不知道

在台北這樣的繁忙都會區，停車位通常一位難求。然而，近日有網友分享，自己將車輛停放在停車格後，卻因為「輪胎壓線」收到違停罰單，讓他感到驚訝，而這項容易被忽視的規定也讓許多網友直呼「長知識了」。

路邊停車可以壓線嗎

一名網友日前在Threads平台發文，表示自己將車輛停放在台北市信義區的路邊停車格內，事後卻收到警方依據《道路交通管理處罰條例》第56條１項９款開出的罰單，違規原因是「停車方式不依規定」。



原PO一開始覺得困惑，進一步查詢後才發現，原來只要車體任何部分壓到停車格線即屬違規行為，讓他自嘲說道「看來我駕照是用雞腿換的，我居然都不知道」。同時也認了罰單，表示是自己違規在先、沒什麼好抱怨的，「只是提醒大家停車要多多注意喔～不要跟我一樣搞笑了」。

廣告 廣告

大票網友感到震驚

貼文曝光後，引發討論，許多人表達驚訝之情，「媽呀第１次知道」「我開車開了20年也不知，謝謝分享讓我長知識」「我也被開過這張罰單，我才知道我駕照也是雞腿換的」，顯示這項規定並非廣為人知。



然而也有駕駛人抱怨停車格設計不合理，「有些停車格根本不知道在畫什麼鬼！用幾十年前的標準，現在一堆大車停不下」「有些車格是真的窄，這樣要開單我覺得不合理」「長知識了！但台北市的停車格真的很小」「好扯，有些格子就真的很小，現在有些車真的比較胖，根本停不進去」。

停車位置不依規定罰款

根據《道路交通管理處罰條例》第56條規定，駕駛人若有「停車方式不依規定」的行為，可處600元以上、1,200元以下罰鍰。這意味著無論車體壓到白線、紅線，或者車頭、車尾任何部位出現微幅越線情況，警方都具備開罰的法源依據。過去曾有駕駛人因車頭微幅超出紅線而不服罰單，進而提起行政訴訟，但法院最終認定違規事實明確，判決駕駛人敗訴。

北市停管處將評估調整停車格

面對民眾反映停車格尺寸不符合現代車輛需求的問題，台北市停車管理工程處表示，目前路邊停車格是依據相關規定設計，標準尺寸為長５公尺、寬２公尺，屬於合法配置範圍。不過，考量到現代車輛尺寸有逐年增加的趨勢，停管處承諾後續將派遣專員進行實地勘查作業，評估是否能在不減少現有停車位總數的前提下，適度調整停車格位的尺寸規格，以期更符合實際使用需求。

▲路邊停車壓線可能被罰600元以上、1,200元以下。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

LINE用戶注意！「這隱藏救命功能」預設關閉，３步驟開啟避免被騙錢

出國注意！台人在日本機場「犯１錯」恐終身禁入境，達人教正確處理法

襪子可以穿２天嗎？專家給答案「做錯恐致病」，加碼１招消滅細菌又除臭

保溫杯用太多年中毒！他１年後不治身亡，醫師警告６飲品別裝



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章