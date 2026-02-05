路邊停車格除夕不收費 其餘部分路段春節收費

春節連假自二月十四日至二十二日，台北市交通局停管處五日表示，路邊停車格除夕當日（二月十六日）暫停收費，除夕以外其他春節連假，除了原週日收費的路邊停車格，部分路段維持收費之外，其餘收費路邊停車格暫停收費。

此外，現場管制時段牌面採取星期制者，不因不收費而改變管制內容，民眾停放路邊停車格時請務必詳讀標誌。貨車裝卸貨格位及限時格位部分，仍舊維持現場標誌時段管制內容。路外停車場部分，停管處轄管之立體、地下、高架橋下及路外平面停車場（含委託經營平面停車場），春節期間照常收費。

北市停管處指出，春節期間停車費繳納期限不變，保管場仍可提供領車服務。北市停管處指出，春節期間保管場維持領車服務，車輛遭到移置的民眾，仍可至保管場辦理領車作業。至於停車費繳納期限，由於現行繳納管道多元，春節期間停車費繳納期限仍維持原有十五日。