路邊停車格+標線型人行道 打造安全上下學步道

基隆市自兩年前推動行人友善政策，特別針對早期對行人安全的交通規畫不夠完善的學校周邊的通學步道檢討；近期市府在學生家長、校方及地方議員的共力，以劃設標線，為暖西國小學童打造一條能夠安全上下學的步道，也是基隆首例「路邊停車格＋標線型人行道」，告別過去與車爭道的日常。

暖暖區在地議員陳冠羽表示，上任後持續爭取暖西國小通學步道改善，辦理多次會勘、會議研商暖西國小外圍面臨的交通問題，並請教育處、工務處爭取內政部的永續提升人行安全計劃，討論短期的人行改善方案，爭取預算、設計、發包都曠日費時，為了保護學童上下學的安全，暖暖街三三五巷到二八一巷的路段，原本沒有人行道，市府在此試辦基隆市首例「路邊停車格＋標線型人行道」，讓原本中斷的人行動線重新串起來，兼顧停車及人行需求。

市府推動「行人友善」政策，將持續透過跨局處協同，以交通規畫、設計、工程等方式，從學校周邊的通學步道開始，後續會陸續擴大範圍，創造更安全、更友善的生活環境。