路邊停車被罰1200元 一票駕駛見紅單原因傻眼

一名男子表示，日前把車停在北市信義區路邊停車格，後續收到違規罰單，原因竟是輪胎壓到停車格白線，他自嘲「駕照是雞腿換的」，將其PO上網後，引起不少駕駛關注，根據《道路交通管理處罰條例》規定，只要車頭、車尾或懸吊部位越過格線，就屬違規停車，可依法開罰600元以上、1200元以下罰鍰。

原PO近日於Threads發文指出，他將車停在北市信義區路邊停車格內，回來卻被員警依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第9款「停車方式不依規定」開罰，他查才得知，只要車身任何部位超出格線即算違規，他自嘲「看來我駕照是用雞腿換的」。

貼文曝光後，許多網友表示，從未注意過這項規定，也有人質疑停車格過小，導致壓線，「線上申訴就好了，根本不應該罰」、「台北市有些停車格真的很小」、「好扯，有些格子就真的很小，現在有些車真的比較胖，根本停不進去」、「四個輪胎都要在停車格裡面，不然就是會被開單」。

根據《道路交通管理處罰條例》規定，只要車頭、車尾或懸吊部位越過格線，就屬違規停車，警方可依法開罰，罰鍰介於新台幣600至1200元。

針對原PO的狀況，北市停車管理工程處回應，路邊停車格多依規定設計為長5公尺、寬2公尺，屬合法範圍，但考量現代車輛普遍尺寸較大，將派員實地勘查，評估在不影響停車位數的前提下，是否調整格位尺寸以減少爭議，但提醒駕駛，停車時務必確保車身完全停在格線內，並留意周邊環境，避免誤踩規定而導致開罰。

