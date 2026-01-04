路邊停車費被加簽 男動粗送辦

蔡姓女收費員在停車格前被醉男打倒在地。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

只因為加簽路邊停車費單竟被毆打成傷。宜蘭縣政府僱用的五十七歲蔡姓路邊停車女收費員，三日執行公務時遭民眾突然攻擊，造成輕微腦震盪及手腳挫傷。警方雖然當場將人逮捕，但也造成其他收費員恐慌。縣府則嚴正譴責暴力行為

警方調查，三日晚間蔡女在宜蘭市中山路三段路邊停車格對一輛自小客車進行停車收費製單，將擋風玻璃上的繳費單取下加簽後，準備騎乘電動腳踏車離去；未料該車副駕林姓乘客突然下車朝蔡女頭部出拳，蔡女措手不及摔車倒地。目擊民眾見狀立即報警，警方趕抵當場逮捕涉嫌施暴的三十三歲林姓男子，四日上午依妨害公務、傷害及恐嚇等罪嫌移送法辦。蔡姓收費員送醫檢查，有輕微腦震盪及手腳挫傷，經治療後返家休養。

警方指出，林男疑因不滿車輛停放時間不長卻再次被加收費用先出言恫嚇，隨後動手施暴。林男被捕時渾身酒氣，警方依法將其送辦。

交通處長黃志良表示，收費員依法執行公務卻遭暴力相向，縣府深感遺憾，將全力支持檢警依法嚴辦，保障第一線人員執勤安全。