路邊停車「只要打雙黃燈」？許多車主都搞錯 最高罰3600元

日前有網友不解，「路邊停車該打方向燈還雙黃燈？」文章一曝光引發熱議，有人稱「只要有打燈都行，讓後車知道你的動向才是重點」；但也有人認為想要從車道上移動到路邊，應該打方向燈，已經停好後就熄火就好。對此，台南市警察局過去有分享「開車使用燈光觀念」，曝光正確做法。

原PO在Threads上發文表示，「有人知道路邊停車該打方向燈還雙黃燈？是不是多數車主都搞錯」。對此，有網友稱「打燈的用意是什麼？不就是告知別人你要幹嘛？今天打方向燈是停車，打雙黃燈也是停車」、「只要有打燈都行，讓後車知道你的動向才是重點」、「在路邊等待我是打右轉燈，要倒車停車時是打雙燈，讓兩邊都注意到我的車」、「雙黃燈其實正確名稱叫做危險警示燈，顧名思義不是用來停車的，但大家都當作暫停燈就是」。

但也有人比較嚴謹，稱「我自己的解讀是這樣，要靠邊停車打方向燈，停好車拉好手煞車後開警示燈」、「正要開始停車是打方向燈，停右邊就打右方向燈，單行道停左邊就打左方向燈，如果是正在臨時停車要打雙黃燈」、「先打方向燈（預告靠路邊），再打雙黃燈（預告臨時減速或停車）」。

台南市政府警察局過去曾指出，路邊停車時請先打方向燈，讓後方車輛知道您的行車動向；路邊停車啟動：請先打方向燈，注意四周有無人車，並讓行進中人車先行；另車輛故障請停於路邊，開啟危險警告燈，並於車後方放置故障三角架。而《道路交通管理處罰條例》第42條也規定，汽車駕駛人若不依規定使用燈光者，處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

