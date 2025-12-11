路邊停車「打錯1燈」恐噴3600！曝一票網全搞錯

生活中心／王靖慈報導

駕駛人在路上開車，有時難免會忽略一些基本的交通規則，以及某些不易察覺的刁鑽細節，只要沒注意到可能就會被檢舉魔人給盯上，最終還得吃下一筆罰單，面臨荷包大失血的困境。近日有網友於社群平台發問，路邊停車時，不知該使用「方向燈還是雙黃燈」，話題吸引其他網友們熱議。





路邊停車「打錯1燈」恐噴3600元！警曝正解…一票網友全搞錯

有網友困惑「路邊停車」問題。（圖，非本新聞所指／民視新聞）





今年七月，一名網友在社群平台 Threads上發文，對「路邊停車」的交通行為提出了疑問，看似簡單的交通細節，其實是許多人長期的困惑與盲點。他疑惑的詢問：「有人知道嗎？路邊停車該打方向燈還雙黃燈？」，甚至網友還嘆：「是不是多數車主都搞錯…」，而貼文一出，也立刻引起廣大駕駛人來討論。

貼文引發網友討論。（圖／翻攝自Threads）





有一部分網友表示，「打燈的用意是什麼？不就是告知別人你要幹嘛？今天打方向燈是停車，打雙黃燈也是停車，其實根本沒什麼差」、「台灣不是所有時候都可以打警示燈嗎，那個燈在台灣不是無敵燈嗎？」，但馬上就有網友解答：「雙黃燈其實正確名稱叫做危險警示燈，顧名思義不是用來停車的，但大家都當作暫停燈就是」、「先打方向燈（預告靠路邊）再打雙黃燈（預告臨時減速或停車）喲！」、「正要開始停車是打方向燈，停右邊就打右方向燈，單行道停左邊就打左方向燈，如果是正在臨時停車要打雙黃燈」。





若駕駛人沒有依照規定使用車輛燈光，將可能依據《道路交通管理處罰條例》，被處以新台幣1200元至3600元之間的罰鍰。（示意圖，非本新聞所指／民視新聞資料照）





針對疑問，台南市警局第六分局曾在官網給出明確的「正解」，而其中關於路邊停車，官網明確指出應「先打方向燈」，目的是提前告知後方車輛行車動向。此外，當車輛進入倒車階段時，一般會自動亮起倒車燈，提醒後方車輛和行人注意。根據《道路交通管理處罰條例》規定，如果駕駛人未依規定使用燈光，將會被處以新台幣1200元以上、3600元以下的罰鍰。

交通組組長蔡文榮提醒車輛各種燈光較常使用的時機，如下：

一、轉彎：請於交又路口前30分尺前打方向燈。

二、倒車：請使用倒車燈，以告知後方人車注意。

三、路邊停車：請先打方向燈，讓後方車輛知道您的行車動向。

四、路邊停車啟動：請先打方向燈，注意四周有無人車，並讓行進中人車先行。

五、變換車道：請打方向燈，讓後方車輛知道您的行車動向，以避免碰撞。

六、車輛故障：請停於路邊，開啟危險警告燈，並於車後方放置故障三角架。

七、遇到緊急狀況：請踩煞車燈。

八、使用頭燈：行經燧道、調撥車道、公告之山區或特殊路線之路段；夜間開車；開車遇到濃霧、下雨天、天色昏暗或視線不良等。

九、夜間會車或前方100分尺內有車輛，請使用近光燈。





原文出處：路邊停車「打錯1燈」恐噴3600元！警曝正解…一票網友全搞錯

