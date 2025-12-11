路邊停車「打雙黃燈還是方向燈」？做錯3600繳國庫 警察局曝正解

生活中心／張尚辰報導

台南市政府警察局提醒，路邊停車應先打方向燈，讓後方車輛知道行車動向。（示意圖／資料照）

民眾開車上路時，若要變換車道、轉彎，都需要開啟燈光警示附近車輛，但是有許多駕駛對這些燈光的正確用法仍然不太清楚。近日，一名網友發文詢問「路邊停車該打方向燈還雙黃燈？」對此，台南市政府警察局列出車輛各種燈光較常使用的時機，並提醒民眾，根據《道路交通管理處罰條例》規定，若未正確使用燈光，可處新台幣1200元以上至3600元以下之罰鍰。

該網友在Threads上發文，寫下「有人知道嗎？路邊停車該打方向燈還雙黃燈？是不是多數車主都搞錯…」貼文發出後，不少網友紛紛留言，「雙黃燈其實正確名稱叫做危險警示燈，顧名思義不是用來停車的」、「只要有打燈都行，讓後車知道你的動向才是重點」、「先打方向燈（預告靠路邊），再打雙黃燈（預告臨時減速或停車）」、「想要從車道上移動到路邊，應該打方向燈」。

根據台南市政府警察局第六分局官網，交通組組長蔡文榮呼籲民眾開車前，務必先檢查所有車燈運作正常，並指出，若未依規定打燈，依照《道路交通管理處罰條例》規定，可處新台幣1200元以上至3600元以下之罰鍰。

蔡組長列出車輛各種燈光常用的時機給民眾參考，如下：

1.轉彎：請於交叉路口前30公尺前打方向燈。

2.倒車：請使用倒車燈，以告知後方人車注意。

3.路邊停車：請先打方向燈，讓後方車輛知道您的行車動向。

4.路邊停車啟動：請先打方向燈，注意四周有無人車，並讓行進中人車先行。

5.變換車道：請打方向燈，讓後方車輛知道您的行車動向，以避免碰撞。

6.車輛故障：請停於路邊，開啟危險警告燈，並於車後方放置故障三角架。

7.遇到緊急狀況：請踩煞車燈。

8.使用頭燈：行經隧道、調撥車道、公告之山區或特殊路線之路段；夜間開車；開車遇到濃霧、下雨天、天色昏暗或視線不良等。

9.夜間會車或前方100公尺內有車輛，請使用近光燈。

最後，蔡組長提醒，因為車燈亮不亮確有關係，行車溝通需要靠車燈，可以讓行車更加順暢或減少車禍，如果能夠依規定使用燈光，就可以讓其他車輛知道您的行車動向。因此，民眾開車前，務必要檢查頭燈、前後方向燈、前後霧燈、尾燈、煞車燈、倒車燈及危險警告燈是否正常，如果有故障，就應先予修理再上路，以確保行車安全。

