路邊停車「車位被搶走」 男駕駛併排停阻礙下車吃官司

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

今年7月間，桃園市一名林姓男子駕駛小貨車在找車位，當時他看到中壢區中央西路上路邊停車格有一個空位，就在他要準備要停車時，後方同向一名游姓男子卻先行停入；林男一氣之下，竟將小貨車併排停放在游男車子旁邊，讓游男無法下車，雙方就這樣僵持近20分鐘，直到警方到場後才排解這起糾紛。游男事後堅持提告，警方則依強制罪將林男送辦；桃園檢方全案偵結後，依強制罪將林男提起公訴。

檢警調查，今年7月3日下午4時許，林男駕駛小貨車行經中壢區中央西路準備將車停在路邊停車格內，結果此時也看到停車位的游男就搶先一步停進車格；林男瞬間理智線斷裂，便直接將小貨車併排停放在游男座車旁邊，造成游男無法下車，雙方僵持近20分鐘後，報警獲報前往處理。

警方到場後排解此事，2人各自離開，不過游男堅持提告，警方遂依強制罪將林男函送偵辦。林男在檢方偵訊時坦承犯行，辯稱因不滿游男搶走他的停車位，才會併排停放影響他下車。

檢方根據警方提供現場照片與監視畫面截圖佐證，認為林男犯行明確，全案偵結後，依強制罪嫌提起公訴。

