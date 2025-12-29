路邊吉普車劇烈晃動！近看竟是「車內激戰」路人看傻

一名男網友發文表示，在馬路邊健走時看見有輛吉普車劇烈晃動，意外目睹10分鐘激戰畫面。（示意圖／翻攝自pexels）





一名男網友發文表示，在馬路邊健走時看見有輛吉普車劇烈晃動，意外目睹10分鐘激戰畫面，無奈表示「不要在路邊運動」。

男網友本月27日在臉書社團「靠北北投幫」發文表示，在某巷子運動的時候，發現路邊有一台搖的好大力，還時不時聽見女生的慘叫聲和「運動」的聲音，忍不住無奈表示，「不要在路邊運動，請去旅館。」

貼文一出網友紛紛笑說，「那麽冷的天氣…回家沒有比較好嗎」「說不定是偷情的」「人家也在運動呀」「偷吃也要省房間的錢」「沒有去幫忙加油」「現在我知道為什麼常常有車子停在這邊了」「四輪傳動不一樣。」

也有人好奇發問「怎麼發現的？」，男網友坦言，當時正在健走，因為四下無人，想說怎麼會有女生的哀嚎聲，隨後就看到路邊下面的空地有一台吉普車劇烈搖晃，意外目睹激戰畫面，也因此觀戰長達10分鐘。

而男網友目睹「路邊運動」時正好是27日晚間8時許，沒過多久晚間11時05分就發生規模7.0強震，因此有網友直呼「車X完，就地震了啦」。

