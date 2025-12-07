路邊報廢車竟是稀有寶物 身價高達4100萬！

記者鍾釗榛／綜合報導

Aston Martin DB5 原始車況慘不忍睹。（圖／翻攝TopGear網站）

在你看到的這輛Aston Martin DB5光鮮亮麗地站在眼前之前，它其實原本慘不忍睹。1973年，John Williams花了900英鎊買下這台夢想座駕，那時他才19歲，為了它存了一整年。買回家後他每天開、天天開，直到換工作跑中東，車子就這樣被丟在家門口，從完整到腐爛。

Aston Martin DB5在1973年以900英鎊購入(約如今65萬台幣)。（圖／翻攝TopGear網站）

鄰居小孩把經典名車當遊樂場

車子一停就是多年，結果鄰居小孩直接把DB5當成大型玩具。有人跳上引擎蓋、有人踩斷排氣管，外殼一路鏽到不行，成了經典名車最心酸的遭遇。

內裝幾乎壞光了。（圖／翻攝TopGear網站）

工廠接手重建

直到Aston Martin Works接手，故事終於峰迴路轉。這輛稀有的高功率Vantage 右駕DB5（全球僅39輛）被全車拆光，整整花了2,500小時重新打造。從鈑金、烤漆到內裝，每道工序都是手工精修，把腐爛殼變回展場級精品。

歷經修復的Aston Martin DB5。（圖／翻攝TopGear網站）

引擎經過完整修復。（圖／翻攝TopGear網站）

內裝考究原始配置進行修復。（圖／翻攝TopGear網站）

市值預估近百萬英鎊

工廠負責人Paul Spires表示，雖然不方便明說價格，但推估市值至少100萬英鎊（約台幣4,100萬元）。對一台曾被當蹦蹦床的DB5來說，簡直戲劇化到極點。John Williams久違半世紀再次握上方向盤時，只說得出一句：「難以置信。」那台被孩子踩到壞掉的破車，如今以最美姿態回到他身邊。

歷經修復的Aston Martin DB5。（圖／翻攝TopGear網站）

