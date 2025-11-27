路邊奶貓別急帶走！新北動保處攜手里長助重回母貓懷抱
新北市動保處日前接獲新莊區集賢里長楊祐全通報，里民在新莊區銘德街附近撿到5隻奶貓需協助，動保處獲報後第一時間就請他先給予奶貓適當的遮蔽以確保安全，後來貓媽媽回來叼走所有的孩子。動保處提醒民眾，如在街頭上看到小貓，可能只是因母貓出外覓食時，小貓想找媽媽而自行跑出，先別急著帶走牠們，或許心急如焚的貓媽媽也正在附近找牠的孩子們。
新莊區集賢里長楊祐全在10月中旬接獲里民送交奶貓5隻，因擔心沒有貓媽媽照顧會夭折，隨即致電動保處尋求協助。楊表示，里民很焦急地將奶貓帶來，他也沒有經驗，還好動保處有迅速提供正確的指示，亡羊補牢趕緊將奶貓們放回原處，同時也在社群媒體刊登相關訊息，如貓媽媽沒回來找孩子，可以給熱心民眾認養。所幸後來奶貓一隻隻的被貓媽媽小心翼翼地叼走，一家子重新團圓，真的很開心，也學到很寶貴的經驗。
八里動物之家獸醫師黃勁達表示，一般民眾在看到路邊的奶貓，會本能地認為需要救援，便徒手將牠們抓起送往安置場所，這其實不是最正確的做法，奶貓一旦離開貓媽媽存活不易，而且手上的味道碰到小奶貓，貓媽媽可能就會因為聞到人類的氣味產生警戒，不再哺餵孩子，因此正確的作法是不要隨意移動奶貓，如必須將牠們移置安全的位置，請使用手套或是毛巾，避免氣味殘留。
民眾認養奶貓在飼養方面需掌握到幾個重點，第一個是要注意保暖，尤其天氣冷或溫差大時，要額外加個保溫燈或毯子，否則幼貓容易因此感冒生病；第二是餵食的次數，原則上就是少量多餐，約2至3小時餵一次，後可視情況慢慢拉長餵食時間；第三就是要協助大小便，可用沾濕的衛生紙，輕輕擦拭奶貓的尿道及肛門，刺激牠們排尿及排便，掌握以上要點或可提高奶貓存活率。
新北市動保處表示，民眾遇到年幼、傷病或是未知種類的動物，可致電動保處（02-29596353）報案，盡量避免直接碰觸動物，以免造成自身或動物的傷害，動保處所屬動物救援中心24小時不間斷。
