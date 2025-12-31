路邊小草有話要說：開啟感官「閱讀空氣」，聽見植物訴說的身世

編按：十多年來，台灣的土地開發伴隨經濟發展蓬勃未曾停歇，生態評估的需求絡繹不絕；風災地變，修路造橋的公共工程此起彼落，延伸到近年話題火熱的綠能發電案場，植物環境總在其中扮演角色。本著對自然生態的專業與興趣，進入這個行業，遇見稀有物種的狂喜、對開發單位置若罔聞的憤怒、看見垃圾滿地的悲哀到探尋山海秘境的快樂，隨著經驗累積，越能感受到，植物組成是難以竄改的自然史料。因此撰寫此文，期待未來有更多自然愛好者努力挖掘，還原植被歷史、建構生態未來。

讀懂植物 讀懂環境

我們的生活日常充滿了植物，從遠古埋藏地底的煤炭至現代精心打造的花園，自熱帶高山的碎石坡到溫帶海洋的潮間帶，植物是我們口中的花草樹、苔蕨藻，無聲不語卻無處不在。

植物用自身壽命反映環境的變化，總是站在原地逆來順受，移動的願望只能用種子寄託給下一代；動物也反映環境的變化，但牠們在世代內可主動逃離或趨近，不必將遷移託付於想望。對於棲地環境的依賴性，動物在多數情況下可沒辦法與植物相比擬，能夠代表的環境變化要短暫許多。

植物被動地被風、水流、重力或其他動物決定他的出生地，再由老天決定它的生存與否，環境變遷就是它的「木」生經歷。再者，多數分類群肉眼可以直接判釋，取樣上不容易有偏差而且易於複查。觀察生態系的變遷，首選的生物類群非植物莫屬！

觀察生態系的變遷，首選的生物類群非植物莫屬。圖片來源：李承翰 提供

植物生態評估是什麼？

影響植被種類分布和變遷的因素五花八門，不外乎可區分為「自然」和「人為」，這兩者間的關係，又如蛛網般糾纏而不清。

自然因素大致是氣候、地形、地質、其他生物所造成的；人為因素則是圍繞著人類活動對植物產生的影響，土地開發、公共建設、產業行為、園藝造景等，舉凡人類對戶外空間的利用幾乎都會改變植物生態。自然因素也影響人類利用行為，故而在植物生態評估時，現場實際看見的物種組成，都是許多因素的加乘、排列組合。

植物生態評估時常用於目標各異的生物資源調查，例如公共工程進行前對於生態衝擊的快速評估（生態檢核）、大型開發案依照法規進行複數季次的詳細調查（環境影響評估）、主管機關掌握生態保護區資源的計畫（生物資源規畫）、地方社區創生計畫（生態亮點找尋）、民間企業主動發起的調查（生態附加價值轉換）。

有時會透過植物生態評估，對公共工程進行前對於生態衝擊的快速評估。圖片來源：李承翰 提供

無論如何，方法是一致的：藉由當地生長的植物，掌握環境的現況，判斷過去的歷史、推演未來的發展。

簡而言之，就是走進一個植物生長的區域（如農地或森林等），利用可以比擬成人際關係中「閱讀空氣」的能力，只是閱讀的主體從人群轉變為植物們，聽到植物們對你竊竊闡述它們從小到大的生活經歷。

開啟感官 從日常的植物觀察開始

植物生態評估這門專業，由以植物為核心所開展的多種跨領域能力所組成：有豐富的野外活動經驗不錯，熟讀書本上的生物學知識可圈可點，如果對氣候和地形有研究精神，那就更棒了！可以的話，請善體風土民情、地方歷史，或許還要有一份跟各種動物不期而遇的心理準備。

當然也不能忽略最重要的基礎功夫——正確辨識植物，哪怕單就這項，便是值得終身學習的學問了！有了這些基礎，如何將這些基本素養融會貫通，從觀察細節中抽絲剝繭，是莫大的挑戰，但尚須提防那些未能準確推論的低機率事件，在判定的結論中依照證據力強弱保留解釋空間，燒腦程度堪比名偵探柯南。

如此跨領域技能看似複雜，但或許植物觀察技能的根源離生活並不遠，畢竟，植物和我們朝夕相處。日常作息中稍加運用觀察能力是不錯的方向：靜心體察溫濕度變化，感覺台灣各城市冬季的體感是否不同？關注路旁的小花小草，水溝壁上的植物為何很少生長於草皮上？利用花市掌握園藝脈動，看看節前的聖誕紅是否又多了更加華麗的親戚品種？留意天氣和地理相關新聞，這次登陸的強烈颱風在哪個縣市造成最大陣風和降雨？回憶家裡的長輩，是否曾經講述過往的鄉村野趣？配合著時常晃悠於荒郊野外，觀察能力將會點滴積累，逐漸可以歸納這些現象在不同地點的植被異同之處，因此對於植物跟它們的產地、分布的變遷，將會有更深一層的認識與想法。

來吧！開啟感官，一起聽見植物們對你說的精采故事。然後，把它轉譯成大家聽懂的語言，在每一處生活周邊生長著多樣植物的屋旁、溪畔、田野、森林中，為地方生態保育打下厚實的基礎。