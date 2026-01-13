路邊急產驚魂 士林警 遠端傳遞 即刻救援守護新生命

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局文林派出所警員林志一、黃亭瑄，日前分別擔任備勤及監視器維護勤務，勤務中接獲民眾報案，有孕婦於士林區文林路一帶突發分娩情形，員警隨即趕赴現場處理，驚見產婦癱坐路旁，懷中抱著臍帶尚未剪斷、全身濕冷的初生兒，生命徵象尚未穩定，情況迫在眉睫。

面對如此危急的「震撼教育」，兩名員警展現極致的冷靜與專業，林等2員立即撥打119，並透過電話擴音，在救護人員遠端專業指導下，同步進行新生兒初步照護與產婦安撫。在警消跨單位「遠端合作」下，現場確保了嬰兒口鼻暢通；隨後救護車趕抵，於路邊順利完成剪臍帶程序。當清脆的嬰兒啼哭聲劃破冷冽街頭時，兩名員警一邊維持現場交通，一邊護送救護車直奔新光醫院，展現了「救人第一」的高效執行力。

士林分局呼籲，警察工作不僅在於治安維護，更是守護市民生命的守門員。此次員警從「護送交通」到「協助接生」，完美詮釋了以民為本的精神。警方也呼籲，若民眾遭遇緊急狀況請保持冷靜撥打110，警方將攜手醫護體系，在第一線提供最即時、最有溫度的援助。