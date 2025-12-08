路邊拍短影音遭螺絲起子攻擊！男抵後腰「拿刀捅你」 警火速到場逮人

北市7日下午傳出有男子無故持螺絲起子傷人事故。(圖／翻攝畫面)

北市大安區敦化南路一段7日午間傳出一起傷人事故。警方獲報有民眾持刀意圖攻擊，並已被路過路人壓制，火速到場將傷人的46歲廖姓男子逮捕偵辦，並在其身上查扣一把犯案用的螺絲起子，全案後續也依照傷害與毀損罪嫌移送偵辦。

據了解，28歲的李姓男子、31歲的張姓男子與48歲的謝姓男子3人為補習班同學，7日下午3人於路邊拍攝短影音，卻碰上恰好路過的46歲廖姓男子，廖男認為李男對人對其拍攝，表示不滿，李男等人不想招惹事端，隨即向廖男道歉，並解釋自己在拍攝短影音，「等下就走了」。

孰料廖男卻因此情緒失控，先是持硬物抵在李男等人的後腰表示，「我再給你一次機會，不然我就拿刀捅你」，李男等人見狀也立即離開，但廖男卻仍不罷休，直接追上持螺絲起子對3人攻擊，雙方因此爆發肢體衝突，一旁路人見狀也立即上前協助壓制，並報警處理。

警方獲報到場後，除將傷人的廖男逮捕歸案後，也將雙手擦挫傷的李男與張男送醫，其中張男的外套還因此遭廖男刺穿。全案後續也依照傷害與毀損罪嫌移送地檢署偵辦，廖男被評估後被送往松德醫院治療中。

大安分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性處理，並立即撥打110尋求警方協助，警方將持續加強巡邏，以維護社會秩序及人民安全。

