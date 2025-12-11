路邊撿紅包高喊「可以娶水某了」！男子身分遭起底 「這段經歷」疑成護身符

黃姓男子在路邊撿到紅包，高喊「可以取水某了」。圖／翻攝自當事人臉書

傳統禁忌百百種，不少人都聽過「地上的紅包」不要撿，否則可能會被牽扯進「冥婚」，不過有名大膽男子竟完全不怕，不僅撿起紅包後直接打開，發現有頭髮、紙鈔還高興PO網炫耀「終於可以娶水某了」，引發熱議。該名男子真實身分也被挖出，而他的「這段經歷」讓人不禁猜測，或許正因如此，他才會毫無畏懼。

一名黃姓男子6日在爆料公社發文指出，自己很愛撿紅包袋，某次在路邊幸運撿到一個紅包袋，打開後發現有一張刮刮樂，興奮地跑到彩券行兌獎，結果真的中獎了，且一中就是15000元大獎，讓他笑得合不龍嘴。

黃男9日再次發文，表示自己又在一處橋邊撿到紅包，貼出照片開心說道「我又撿到紅包欸，這次有頭髮了，我晚上不寂寞了，終於有枕邊人了，我貿死啊啦！終於可以娶水某了」。

照片曝光後讓大票網友瞬間想到「冥婚」，紛紛留言「晚上夢到...叫你放回去」、「窮鬼比女鬼更可怕的」、「不知道他昨天有沒有夢到」、「會不會有一種可能，不一定是水某」、「請問哪裡還有」、「性癖可以冷門不可以邪門啊」、「哥，回頭再說說晚上的感覺」、「只有頭髮，沒有生辰八字，因該是別人丟改運的」、「小心是男的」。

不過也有人認為，過去真的人會丟紅包給人撿，不過這類事情已經越來越少，質疑原PO應該是為了流量才這樣做，「我覺得活人比鬼可怕，活的人會害人」。

該名男子身分也被挖出，根據《三立新聞網》報導，男子今年47歲，現居嘉義市，曾有過一段婚姻。他白天幫忙送瓦斯，晚上搖身關聖帝君乩童，對於神鬼之說直呼「有保護罩、不怕、不擔心」。

此外，他也透露自己的確有夢到一名女子託夢，對方有大長腿、瓜子臉，不過雙方不發一語後無疾而終。

