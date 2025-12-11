路邊撿「2千元＋一撮斷髮」紅包…竟嗨喊：娶水某！男子驚人身份曝

記者簡榮良／嘉義報導

長輩常告誡別亂撿紅包，習俗中它乘願冥婚，如今有人打破傳說發大財！日前有一名男子PO文分享撿到的紅包，裡面裝有2千元大鈔及一搓髮絲，嗨喊賺死啊啦～終於可以「娶水某 」，吸引1.8萬人朝聖敲碗後續。《三立新聞網》追查男子身份，他是原住民，現年47歲姓黃，曾有過一段婚姻，至今單身18年；居住嘉義市，白天擔任瓦斯外送員，晚上搖身關聖帝君乩童，為信眾指點迷津，似乎與神同行讓他處變不驚。

男子身份曝光，至今單身18年；白天擔任瓦斯外送員，晚上搖身關聖帝君乩童。（圖／民眾提供）

47歲黃姓男子8日晚間在臉書社團「爆廢公社」PO出一張照片，左手拿著裝有2千元及一撮髮絲的紅包，開心寫下「我剛剛下班路邊軍輝橋撿到紅包欸，我又撿到紅包欸，這次有頭髮了，晚上不寂寞了，終於有枕邊人了，我賺死啊啦！終於可以娶水某了」一番言論有違常理，吸引1.8萬人朝聖敲碗後續：「結果是托夢拜託你把紅包放回去」、「你現在是要大家都中邪嗎，線上配對」、「晚上會不會又收一包，裡面紙條寫你是個好人」、「等你隔天起床時，回報夢到的對象是否接受你」。

廣告 廣告

黃男補充，第一次撿到紅包是在2天前，裡面裝一張刮刮樂，拿去兌換中了1萬5000元。（圖／民眾提供）

不過，也有人質疑真實性：「吃都吃不飽了，還會有人丟紅包2000，我想是你自己的吧！」、「其實紅包是自已包的！別以為這樣就能脫單啊」。對此，黃男補充，第一次撿到紅包是在2天前，裡面裝一張刮刮樂，拿去兌換中了1萬5000元。

《三立新聞網》追查男子身份，他是原住民，現年47歲姓黃，曾有過一段婚姻，至今單身18年；居住嘉義市，白天擔任瓦斯外送員，晚上搖身關聖帝君乩童，為信眾指點迷津，似乎與神同行讓他處變不驚，直呼「有保護罩、不怕、不擔心」。他也透露的確有夢到一名女子托夢，對方大長腿、瓜子臉，可惜沒有交談，一切就只留在夢中。

黃男透露的確有夢到一名女子托夢，對方大長腿、瓜子臉，可惜沒有交談，一切就只留在夢中。（圖／民眾提供）

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

「檳榔攤愛子母」求饒聲中…擋刀替死！女兒認屍下跪哭喊：怎麼會這樣

115公分鱷魚火箭「鱷雀鱔」遭通緝！懸賞殺手…免費喝1個月咖啡

陳菊「腦血管阻塞」病倒11個月了…賴瑞隆發黑白照「想念1件事」！

闖紅燈＋鬼切「2人肉包鐵滾數圈」！一查身份懵了…騎士才11歲

