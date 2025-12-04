路邊有陷阱！竹東「排水坑洞」害國二生摔骨折 頻傳意外

竹東鎮北興路人行道上的排水坑洞已造成多起意外事件，其中一名國二男同學在騎腳踏車回家途中，為閃避車輛而騎至人行道，不慎摔入排水坑洞，導致左前手臂骨折需開刀治療。據了解，這條長約1公里的人行道於112年12月開工，目前約600公尺路段存在類似危險狀況，近2個月已發生10餘起意外，包括民眾扭傷、輪椅或腳踏車、機車陷入坑洞等多種情形，引發民眾強烈不滿。

竹東北興路排水坑洞，害國中生摔骨折。（圖／TVBS）

事發於2日晚間7點左右，男同學從補習班下課騎腳踏車返家，行經新竹縣竹東鎮北興路時，為閃避車輛而騎上人行道，不料踩入與路面相差15公分的排水坑洞，當場摔傷。男同學家長表示，有些安全措施必須做好，因為今天是他的小孩發生意外，若別人遇到更嚴重的情況會更加麻煩。現場可見男同學半躺在地上，起身後右手抓著左手腕，神情痛苦。

鎮民代表會主席范國威指出，這些排水坑洞與路面高低差達15公分，而且就位於馬路和人行道旁邊，民眾輕則踩空，重則跌倒。目前人行道旁已擺放一整排三角錐作為警示，但民眾仍需自行用磚頭堵住坑洞以防止更多意外。一名民眾表示，工程完工後留下坑洞只放三角錐，完全不顧人民安全。另一名民眾則說，已經看到2至3人因此受傷，前兩天就有人嚴重骨折，整個人都倒了過來。

針對此事，竹東鎮公所主秘黃至銓表示，鎮公所已立即啟動保險理賠程序，將全力協助受傷家屬。同時，鎮公所已責成施工廠商盡快加封排水隔柵，設立警示燈和交通錐，並限期廠商於12月中旬前完成改善作業。然而，北興路上的排水坑洞問題依然存在，民眾行走時必須特別注意腳下的「陷阱」，讓許多居民感到提心吊膽。

