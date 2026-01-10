路邊果實別亂吃！台東民眾誤食含劇毒「海檬果」 嘔吐、腹痛、昏厥急送醫

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

台東縣衛生局8日接獲一件食物中毒通報，有民眾因空腹食用了2顆在路邊撿拾的疑似「百香果」果子，隨後出現嘔吐、腹痛及昏厥等現象，所幸經緊急送醫救治後已無大礙。衛生局初步研判，該位民眾應是誤食了外觀與百香果、芒果極為相似的劇毒植物「海檬果」，因此特別提醒大眾，千萬不可隨意採摘並食用路邊不明植物，以防發生嚴重的健康危機。

海檬果果實與種子內含劇毒的「強心配糖體」，誤食恐會致命。（圖／內政部國家公園署官網）

這起案件於8日上午發生在台東縣鹿野鄉，台東縣消防局接獲報案後立即展開救護工作。根據消防局描述，患者自述吃完路邊取得的百香果後，便感到全身發軟且頭暈目眩。雖然最初由路人協助載往附近的診所，但由於病況並未好轉，隨後改由消防局鹿野分隊接手，將患者轉送至基督教醫院進行深入檢查與後續治療。

根據衛生局的調查，民眾在食用不明果實約半小時後便開始感到不適，研判極大可能是誤將「海檬果」當成百香果食用。海檬果屬於夾竹桃科的灌木，主要分布於亞洲熱帶沿岸、澳洲及太平洋島嶼，其花朵呈現中心帶粉紅的純白色，果實成熟時則轉為鮮紅色，雖然植株具有相當的觀賞價值，但其果實與種子內含劇毒的「強心配糖體」，誤食恐會致命。

衛生局長孫國平對此呼籲，為了預防食品中毒，民眾應遵守「五要二不」原則，包括勤洗手、食材要新鮮、生熟食分開處理、食物需徹底加熱、注意保存溫度，且絕對不要飲用未經處理的山泉水，更不可隨便食用來路不明的動植物。若民眾對食品安全有任何疑慮，可直接撥打食安專線089-331172衛生局食品藥政科進行諮詢。

