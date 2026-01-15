路邊突然切出險釀追撞！ 他遭新莊男女攔車痛毆腦震盪

警方到場詢問蕭男事發經過。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊去年底發生一起行車糾紛事件，一名蕭姓男子駕車行經新莊地區時，由於突然從路邊切出駛入車道，引起路過的易姓女子不滿，竟當街攔車並發生擦撞，後續易女車上的蕭姓男子隨後下車徒手攻擊蕭男，更以駕駛座車門夾傷蕭男，導致蕭男多處鈍傷，更有腦震盪症狀，轄區新莊警方獲報，迅速掌握車籍資料，確認易女身分，但由於易女患病無法前來製作筆錄，直到昨天（14日）傍晚才循線前往基隆，將她帶回製作筆錄，並已掌握施暴的陳姓犯嫌身分，將通知他到案說明，全案將朝毀損、傷害、恐嚇、強制等罪嫌偵辦。

廣告 廣告

監視器錄下，蕭男從路邊突然駛出，導致當時行駛在後方的易女險些追撞。（圖／翻攝畫面）

據了解，這起事件發生在去年12月29日深夜11時許，37歲蕭姓男子報案表示，自己駕車行經新莊區富國路時，突然遭到47歲易姓女子攔下，攔車過程中，車輛遭易女擦撞，隨後易女及其車上的41歲陳姓副駕駛下車後，便突然動手攻擊他，隨後更用車門夾他，造成他頸部、前胸、嘴唇上鈍傷、頭暈疑似腦震盪。

易女攔下蕭男的車。（圖／翻攝畫面）

蕭男的友人昨天（14日）也在社群軟體上發文爆料此事，質疑「報案後114/12/30左右至今沒有任何後續，現在新莊的治安這麼差的嗎？？ 他因為傷勢也影響了工作，工作中間有昏倒，月底還要去開刀，現在警方還沒找到犯嫌，我沒想到在這個我從小到大生活了快40年的地方，會有這種事情發生，這種可怕的人現在還在你我生活的新莊趴趴走，真的讓我覺得不可思議」

而新莊警方則表示，接獲報案後，迅速就已掌握車籍資料，鎖定易女身分，但由於易女起初未接電話，後續又因病無法製作筆錄，直到昨天（14日）傍晚，警方再循線前往基隆地區將她帶回製作筆錄。

易女宣稱，不滿蕭男當時在路邊停車，突然切入駛入車道，差點釀成追撞車禍，心生不滿下才會將對方攔下，警方目前也已鎖定當時坐在副駕駛座的陳姓男子身分，將通知他到案說明，全案將朝毀損、傷害、恐嚇、強制等罪嫌偵辦。

易女與陳姓男子下車打人。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

街友佔地為王！霸佔新莊運動中心座位隨地便溺 網友心驚

包租公猝死！友竟扛他回家「加熱」3小時 才察覺異狀

新北男投資虛擬幣死守3百萬！與車手扭打爆車禍 警連逮3嫌

