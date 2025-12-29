路邊竄出猴！重機男輾過重摔骨折 猴子當場慘死

重機輾過猴子慘摔。（圖／東森新聞）





新北市深坑區文山路三段今（29日）下午1時39分發生一起交通事故，一名50歲呂姓男子騎乘大型重機行經台北往石碇方向時，突遭一隻猴子從路旁樹叢竄出，閃避不及直接撞上，導致人車倒地受傷，警方與救護人員獲報後趕抵現場協助處理。

猴子遺體。（圖／東森新聞）

警方表示，呂男當時行駛於外側車道，因突發狀況無法即時反應而摔車，造成左肩胛骨骨折、左腿與右手手掌擦傷，所幸意識清楚、無生命危險，隨後送往北市萬芳醫院治療；事故中遭撞擊的猴子已死亡，遺體交由新北市動保處帶回處理。

