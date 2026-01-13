「路邊綁狗」裝麻布袋！車上還有米酒…路人急報案 阿北被攔全說了

記者羅欣怡／新竹報導

黃男在路邊用麻繩捆綁大黃狗。（圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

一名黃姓男子日前騎車載狗，打算從苗栗頭屋到中壢，但因愛犬沒搭過摩托車，擔心牠半路跳車，黃男就用繩子綁住愛犬四隻腳再拿麻布袋裝狗放在腳踏板，過程被一旁熱心民眾錄影通報，由於車上還放了瓶米酒，一度被誤會黃男要載狗去殺，經過動保單位勸說下，最後黃男帶狗改搭計程車，避免再有不必要的誤會。

影片中，身形纖瘦的大黃狗被黃男拉到路邊，接著黃男拿出麻繩直接綁著大黃狗的四隻腳，接著就把牠裝進麻布袋，放在摩托車的腳踏板上，過程中也沒看到大黃狗掙扎，一切都相當配合，但目擊的熱心民眾直覺不對勁，立刻通報警方和動保單位。

黃男再用麻布袋裝狗。（圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

黃男先在新竹市被動保團體半路攔下，發現他車上還有一瓶米酒，擔心大黃狗要變成盤中飧，立刻詢問黃男動機，發現原來他養的大黃狗從來沒搭過摩托車，但又必須趕到中壢處理母親後事，只能出此下策，至於車籃的米酒是要去煮燒酒雞，沒想到竟引發誤解。

誤會解開後，黃男再次載著大黃狗啟程，但沒想到進到新竹縣時，又被另一個動保團體攔下。新竹流浪動物協會總幹事湯宏正指出，男子的運送方式屬於不當載運，經過勸導後，協會協助他叫計程車，順利將這隻大黃狗載運到中壢。

動保團體獲報將人車攔下，才發現是誤會一場。（圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

動保所事後確認，狗隻有植入晶片，身分與飼主資料吻合，且並無虐待跡象，因此讓飼主離開。竹縣動保所長何志豐表示，飼主疑似違反動物保護法第五條規定，若經查證屬實，可處3000元至1萬元罰鍰。

