路邊草叢驚見「三指斷手」？詭異畫面曝 真相反轉

人的想像力無窮，有時一個不經意的畫面，就可能讓人腦補出驚悚情節。近日有網友在社群平台分享一張照片，直言第一眼看到嚇一跳，只見路邊雜草堆中有個疑似「斷手」的物體，乍看相當駭人，不過仔細一看才發現，其實是外露的電線纏上厚厚的電火布，外型恰似只有3根手指的斷手，引發網友熱議。

一名網友昨在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，直言第一眼看到真的被嚇了一大跳，所幸只是虛驚一場。從畫面中可見，路邊雜草堆中冒出一個疑似「斷手」的物體，外型相當詭異，將照片放大仔細查看後才發現，所謂的「斷手」其實是被電火布包裹的電線，因電火布顏色近似膚色，加上後方還露出白色繩索或棉絮，乍看之下宛如包著繃帶、僅剩三根手指的斷手，讓人不寒而慄。

詭異的照片引起網友們討論，「嚇到+1」、「看到差點就去報案了」、「宿儺（日本知名動漫裡面的咒術之王）手指，吃下去就天下無敵」、「還以為有人被剁手指」、「嚇死我，以為誰沒有埋好」、「乍看真的以為有人被活埋了」、「這半夜在路上看到，褲底會一包」、「這裡有殭屍要爬出來了」。另也有人開玩笑說，還以為是有人惡作劇把雞爪插在地板上。

另有網友提醒，電火布裸露在外面，經過日曬雨淋可能脆化，建議大家看到不要太過於靠近，更不要隨意觸摸，以免發生意外。

