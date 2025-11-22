路邊野生媽媽竟是影后！金馬早晨「包緊緊無人認出」 晚上換裝變女明星

記者趙浩雲／綜合報導

藝人劉若英以《我們意外的勇氣》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，這也是她第4度角逐影后寶座，今（22）日頒獎典禮的早晨，她親民的分享女明星在金馬之夜早晨的日常，說自己是一個陪兒子吶喊的媽媽，引發粉絲好評。

劉若英早上開心分享日常，她問粉絲「你以為晚上要走金馬紅毯的女明星，早上都在幹嘛？」不是Spa也不是做臉，更不是冥想與走位，「我在球場旁邊陪兒子比賽吶喊。」

劉若英在金馬獎頒獎典禮早晨替兒子加油。（圖／翻攝自臉書）

照片中可見劉若英一身輕鬆裝扮，帶著帽子、口罩與墨鏡，整個人包得緊緊，一旁的人肯定看不出來，這位在草地中替兒子開心鼓掌的媽媽竟然是大明星劉若英。

劉若英晚間換上華服，化身霸氣女明星。（圖／鄭孟晃、趙于瑩攝影）

劉若英說，「金馬在晚上，但我今天第一個入圍的身分是『瘋狂媽媽』，開心！」並且表示這是她「不營業的日常」，影后也藉由社群平台分享，即便是光鮮亮麗的女明星，卸下華服之後仍然有著親民的一面。

