路邊野菇別亂採！貴州村民大啖「金針菇」 中毒致3死2傷

大陸貴州省畢節市七星關區亮岩鎮太極村於11月16日發生一起野生菌中毒事件，造成3人死亡，1人輕微中毒已出院，另1人目前已脱離危險仍在住院治療。據中毒者親屬透露，死者包括一對母子及一名工人，醫生確認他們誤食了含有劇毒鵝膏毒肽的條蓋盔孢傘菌。

貴州村民採食形似「金針菇」野生蕈菇後中毒。（圖／翻攝新民晚報）

據《新民晚報》報導，中毒者親屬張先生介紹，中毒者包括他堂哥、堂哥母親、侄子，以及堂哥養殖場的兩名工人。16日中午，堂哥在家附近採摘野生菌並烹煮食用，當時眾人食用後並無任何不適反應，晚餐時又食用了一次。當天深夜，幾人開始出現嘔吐、腹瀉症狀，次日被送往醫院就醫。

張先生表示，中毒者送醫後經歷了轉院過程，直到第三天才轉入當地治療野生菌中毒較具權威的中醫院。據他描述，這些野菌生長在房屋周邊環境不佳的地方，事後他採集了菌子樣本送到醫院辨識。醫生告知他，誤食這種菌子會導致慢性中毒，五六小時後身體才會出現反應，其堂哥出現上吐下瀉、腹痛、發熱等症狀。

據張先生進一步透露，他侄子已脱離危險，其中一名工人因食用量較少僅輕微中毒，但他堂哥在中毒後第三天經治療無效不幸離世，堂哥的母親也在次日離世，另一名工人於11月21日經治療無效離世。「很痛心，用生命告訴大家不要隨意採摘食用野生菌，就算誤食了，也要第一時間送到有專門治療的醫院治療。」張先生悲痛表示。

「野生金針菇」實為條蓋盔孢傘菌含鵝膏毒肽。（圖／翻攝新民晚報）

根據張先生提供的照片，記者聯繫到一名野生菌科普博主，該博主表示，依照照片判斷，中毒者誤食的野生菌學名為條蓋盔孢傘菌，也稱為紋緣盔孢傘，含有鵝膏毒肽。此類菌類中毒早期會出現上吐下瀉症狀，後期則會導致急性肝腎衰竭。該菌主要分佈在川渝貴地區，常被誤認為皮條菌（蠟蘑）或野生金針菇而被採食。

針對此事件，當地疾控中心已前往現場採樣調查，衛健部門接受媒體採訪時表示將透過宣傳等方式加強野生菌食用安全警示。醫生提醒民眾，切勿憑藉任何「民間經驗」採摘和食用野生蘑菇，切勿購買來源不明的野生蘑菇，目前沒有任何可靠的方法可以鑑別蘑菇毒性。

