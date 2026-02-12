路邊驚見男神蹭飯吃！林柏宏「換穿圍裙」親自下廚畫面曝
郭子乾、林予晞、林柏宏在公視《誰來晚餐》在新春特輯「明星來敲門」，親自上街尋找願意帶他們回家共進團圓飯的家庭，3人分別走進市場、美術館與大稻埕商圈，在受訪者家庭看見夾層小套房裡的溫暖愛意、年輕夫妻的美好生活，以及青草茶老店的成長故事。
自詡「我也擺攤賣過水果」、以模仿秀深植人心的郭子乾，直接深入臺北中崙市場找尋有緣人。他在攤位間穿梭如魚得水，精準點評火龍果與香蕉的時價，接地氣的形象雖然讓他大受歡迎，但卻在尋求「蹭飯」的過程中遭遇不少閉門羹，直到遇見了販賣鯊魚煙的小婕。
小婕一家五口住在僅有10坪大的夾層小套房，空間雖窄，卻裝滿對生活的堅韌。郭子乾與小婕一家共進晚餐，聆聽小婕曾流落街頭、因先生阿諭的援手而重生的人生故事。郭子乾感性表示，「房子大小不重要，暖暖的愛才是最寶貴的。」他化身慈父，為孩子們加菜，讓這頓飯吃出如親生父親般的溫情。
林予晞選擇在新北市美術館展開任務，無奈此地的民眾多數是來自外地的遊客，無法帶她回家，讓身為大Ｅ人的林予晞感到相當可惜。接連被幾組「I 人（內向者）」家庭禮貌拒絕後，她為了緩解焦慮，調整心態安慰自己，「我的策略就是我不要那麼在意這件事情，事情都是這樣，你越在意越找不到」。
正當她陷入僵局，意外在館內的互動裝置抽中「籃球場上投三分，一球入網技藝精」的上上籤，讓她重拾信心，也隨即在市集遇見芳療攤主小七，成功與小七及閨密小芭兩家人共進晚餐，她更親自下廚製作三杯雞回饋。
林予晞在歡樂的餐桌上，聆聽小七夫妻的求子之路、閨密情誼，並暢聊共同的攝影興趣，與大家一拍即合；這場宛如姊妹聚會般的晚餐，讓她感性地想起與小七年紀相仿的妹妹。林予晞回顧這趟旅程，笑稱這一切完全是天時地利人和：「真的就跟籤詩說的一樣，是顆完美入網的『三分球』！」
林柏宏則在大稻埕尋找願意開門的家庭，雖然一路被粉絲認出、合照不斷，卻也因此增加任務難度。幾經嘗試後，他終於遇到經營青草茶店的姚家姊妹，順利被帶回三重的家中。不常下廚的林柏宏穿上圍裙化身「圍裙男神」，跟著姚媽媽學做家常菜，當姚家另外兩位妹妹回家看到「男神在廚房」時，驚訝到直呼不可思議。
聽聞姚家四姊妹從小就要幫忙顧店、算帳，林柏宏也感性地分享自己的成長背景，「小時候我爸媽也在市場擺攤，我常去幫忙，多少也影響我的性格，比較敢跟陌生人互動、主動聊天」， 這份相似的「市場孩子」經歷，讓他與姚家人迅速破冰。
獨居的他難得與大家族共餐，聊起小時候他與哥哥吵架、被哥哥保護的往事，與姚家姊妹的深厚手足情產生強烈共鳴。久違的熱鬧餐桌令林柏宏感嘆：「很久沒有感受到下班回家，就有一桌菜可以吃的感覺，我覺得真的是很難得，很溫馨的一次經驗。」《誰來晚餐》2026新春特輯將在大年初四（20日）晚間9點於公視頻道首播，「誰來晚餐 GuessWho」YouTube頻道同步直播、公視＋上架；公視頻道將於2月21日凌晨1點30分、2月23日週一下午13點重播。
其他人也在看
高市早苗飆唱X Japan神曲！反差萌圈粉台日網
國際中心／李筱舲報導日本首位女首相高市早苗自去年10月上任後人氣持續上漲，日本國內掀起「高市旋風」。本月8日高市帶領自民黨在眾議院改選中大獲全勝，高市的聲勢大漲，讓這股熱潮蔓延至台灣，成為社群熱議的焦點。近日，一段高市早苗約10年前參加綜藝節目飆唱搖滾樂的珍貴影像被網友翻出，引發台、日網友熱議。
從只有一件吊帶褲到885億美元產值 Hello Kitty翻紅推手宣布交棒
三麗鷗（Sanrio）10日拋出…
李四川投入新北市長選戰 曝韓國瑜「希望他承擔又不敢說」
台北市副市長李四川昨宣布將投入新北市長選戰，他今（12日）接受廣播專訪時透露，老長官、立法院長韓國瑜其實心裡希望他承擔，但又不敢說，不過一定對他相當鼓勵。
沒想到她是這種人！于子育《花甲》苗栗行被虧「畫錯重點」 施名帥驚呼：比想像中還要ㄎㄧㄤ
實境綜藝《花甲少年趣旅行》迎來節目開播首對「真實夫妻檔」施名帥與朱芷瑩，兩人攜手花甲組成員游安順、于子育，展開一場深入苗栗客家文化的感性之旅。首次與另一半在節目中長時間同行的朱芷瑩，坦言這趟旅程讓她對老公施名帥默默加分，在共同工作與旅行的過程中，發現了施名帥私下非常可靠的一面；而施名帥則笑稱日常相處與節目落差不大，最大的好處是完全不用煩惱行程與飲食，只要放心跟著走就好。
ZB1「9人青春」將劃下句點！4人離隊安可場成最後同台
韓團「ZB1」ZEROBASEONE 今（12）拋震撼彈，宣布未來將以5人體制持續活動，成韓彬、金地雄、SEOK MATTHEW、金泰來、朴乾旭確定成為新陣容核心，而章昊、Ricky、金奎彬、韓維辰等隸屬Yuehua娛樂的4名成員，則在完成專案後各自迎接新篇章，另外《HERE & NOW》安可場，也
台美混血「卡仔」不打台灣隊也打不了美國隊！因骨折動手術將缺席賽事
體育中心／綜合報導效力於亞利桑那響尾蛇隊的台美混血好手「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），日前婉拒經典賽台灣隊邀約決定效力美國隊，但就在賽事開打不到一個月，卻傳出他因為在春訓練習中受傷骨折必須動手術，除了歸隊時間不明確之外，也將錯過3月初開打的經典賽賽事，對此，中職會長蔡其昌也於深夜在臉書表達遺憾和不捨。
李玉璽求婚出糗NG！還原告白許允樂細節 浪漫自創曲也唱錯詞
李玉璽將於 2 月 13 日正式推出全新單曲〈剛剛好〉，這首歌不只是情歌，更是他向小樂求婚的真實告白。選擇以親自創作完成這場人生重要儀式，李玉璽坦言，這段時間重新審視自己的創作狀態，曾因外界雜訊而迷失初衷，但因為想為小樂寫一首歌，反而找回最純粹的動機與力量。歌曲上架時間恰逢情人節前夕，讓這首從求婚誕生的作品，更添浪漫意義。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
陸元琪爆袁惟仁家人「婚姻殺手」 被放話：勿去告別式
音樂人「小胖老師」袁惟仁2日病逝，享年57歲，前妻陸元琪今（2/12）在IG突然連發3則限動，透露男方家人要孩子轉告她不要出席告別式，還說那些人也是她婚姻的殺手，後來又貼文「不知道其實我才是可以要求孩子不能出現在告別式的人嗎？」
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
蔡尚樺深V主持收8萬大紅包 「大谷翔平50轟買主」加碼8次
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。
李千娜再遭抵制！ 台視回應《紅白》演出「做適時調整」
李千娜近期因電影《世紀血案》宣傳時，對林宅血案一事的失言風波，遭網友譴責撻伐。繼文化總會表示，節目將進行適當調整後，台視所舉辦的《2026超級巨星紅白藝能大賞》也針對李千娜演出片段，做出回應。
「500元運動幣」今抽籤！1招秒查中籤結果 領取、使用方法一次看
運動幣抽籤時間就在今（12）天！為落實全民運動政策目標，運動部預計發放60萬份面額500元的「運動幣」。至於運動幣中籤結果該如何查詢、使用，《東森財經新聞》記者為大家整理好「運動幣懶人包」，讓大家一看就懂！
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
艾莉絲移居英國4年！自曝被同化 「2大行為」超明顯
女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。
柯志恩民調大輸？林濁水揭票房毒藥：一路悲
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰提前升溫，根據《東森新聞》最新民調顯示，民進黨立委賴瑞隆以45.5%支持度，大幅領先國民黨立委柯志恩的26.2%，雙方落差達19.3個百分點，幾近兩成差...
陸元琪怒了！爆袁惟仁家屬要她「別去告別式」 痛批：婚姻殺手
資深音樂人袁惟仁2日病逝，享年57歲。前妻陸元琪沉澱數日後吐露對前夫的不捨與愧疚，豈料12日她在社群平台發文透露，袁惟仁家屬竟透過孩子轉達要求她別出席告別式，讓她痛批對方「到底什麼素質」。