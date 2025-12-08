路面不平釀禍？ 新竹機車騎士失控猛撞測速照相桿

新竹縣 / 綜合報導

新竹縣竹東鎮公所先前爭取中央核定1億元經費，辦理人本環境改善工程，沒想到意外受傷事件卻頻傳，昨(7)日有機車騎士疑似因為路不平，導致機車撞上速照相機桿，幸好送醫救治後，目前無大礙，之前也有家屬指控，兒子因為騎到排水坑洞摔倒，造成左前手臂骨折，對此公所則回覆，會要求廠商在12月中旬增設水平柵欄。

目擊民眾說：「摔車欸。」機車騎士直直往前衝，下一秒，猛撞到路旁的測速照相機桿，巨大撞擊力道，導致騎士連人帶車倒在地上，測速照相機桿也被瞬間擊落。

救護人員獲報後十萬火急，開著救護車前往現場搶救，車禍意外發生在，昨(7)日下午新竹縣竹東鎮北興路一段與工業二路口，回到事發現場，整根測速照相機桿慘遭連根拔起，側躺在人行道上電線也明顯外露，可以想像當時衝撞力道有多大。

新竹竹東分局下公館派出所所長趙渠晨說：「駕駛酒測值為0，四肢擦挫傷無大礙，詳細肇事原因尚待調查中。」自稱騎士家屬的網友在社群PO文，說因為事發現場路面不平，導致機車失控，才撞上測速照相機桿。其實北興路，已經不是第一次發生意外受傷事件，有家長指控，念國中2年級的兒子，3日晚上在騎腳踏車返家途中，騎到人行道的排水坑洞，當場摔倒造成左前手臂骨折，讓他們心疼不已。

當事民眾家屬說：「可是有些東西的話，安全措施我覺得是說也要做好。」附近商家說：「工程辦完留一個洞，三角錐一放，放了多久了，不管人民死活。」不僅家屬怒控，就連附近商家也看不下去，原來公所爭取中央核定1億元經費，進行竹東北興路人行道，全長1.8公里的改善工程，沒想到完工後，排水坑洞卻疑似設計或施工有瑕疵，短短兩個月就發生10幾起意外。

新竹竹東鎮公所主秘黃至銓說：「針對現場的這個排水格柵的這個孔洞的部分，我們也立即責成了施工廠商，趕快將這個排水格柵部分趕快加封。」

新竹竹東鎮公所主秘黃至銓說：「我們也限期廠商必須在12月中旬之前，必須要完成所有的排水格柵的一個施工改善作業。」排水坑洞道路安全各自潛藏危機，如今意外再添一樁，也讓當地用路人的安全，再次亮起紅燈。

