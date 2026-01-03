路面凍到結冰！ 南橫公路埡口至向陽「預警性封閉」

南橫公路埡口至向陽「預警性封閉」。（取自公路局南區養護工程分局官網）

公路局南區養護工程分局今（3）日表示，由於南橫公路東段台20臨105線37K+300、37K+400及40K（埡口至向陽）路面結冰，因此今天上午7時預警性封閉。

公路局南區養護工程分局指出，因強烈冷氣團影響，造成南橫公路東段台20臨105線37K+300、37K+400及40K（埡口至向陽）發生路面結冰情形，為避免交通因路面結冰而導致車輛打滑或其他交通意外發生，關山工務段已於今日上午7時預警性封閉台20臨105線37K至44K （埡口至向陽）路段，以維護用路人行車安全，將看天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。

公路局南區養護工程分局指出，現場交維已擺設，東端開放台20線149K至203K（初來至利稻），西端開放台20臨105線0K至37K（梅山口至埡口），保全於台20臨105線37K（埡口）進行管制禁止通行。

公路局南區養護工程分局提醒民眾，有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

另外，最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況，請駕駛朋友遵守管制規定。

