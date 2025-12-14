路面未結冰！ 台14甲合歡山路段清晨解除預警性封閉

台14甲線合歡山公路翠峰至大禹嶺（18K至41.5K）路段，上午7時解除管制，恢復全線通行。 圖/南投縣政府警察局仁愛分局提供

[Newtalk新聞] 因應冷氣團來襲，高山路況恐有結冰風險，公路局昨（13）日晚間針對台14甲線合歡山公路翠峰至大禹嶺（18K至41.5K）路段，實施夜間預警性封閉，經派員於今（14）日清晨巡查確認，路面未出現結冰或積雪情形，已於上午7時解除管制，恢復全線通行。

公路局中區養護工程分局埔里工務段表示，合歡山區高山氣候嚴峻且變化快速，天候狀況難以預測，後續是否再次實施交通管制，將視實際氣象與路況機動調整。呼籲雪季期間欲行經台8線及台14甲線的用路人，行前務必備妥保暖裝備與車輛雪鏈，並密切留意氣象預報及最新道路交通資訊，提前規劃替代行程，如非必要應避免上山。

