路面標誌「箭頭上下」代表什麼？一票人答錯傻眼：陷阱題

生活中心／游舒婷報導

你真的路上的指示標誌代表什麼意思嗎？交通部日前在臉書上分享，在道路上有時候會看到指示標誌的箭頭朝上或朝下，其實他們各自代表的意義不同，正解曝光後不少網友都相當訝異，直言根本陷阱題！

指示標誌箭頭朝上、朝下代表意義大不同。（圖／取自交通部臉書）

交通部日前在臉書粉專上分享一張照片，照片中顯示，指示標誌箭頭有朝上、朝下之分，事實上背後代表的涵義大不同。交通部指出，「箭頭朝上」屬於「地名方向指示標誌」，代表的意思是往前行駛時，可以到達標誌地名的「方向」；「箭頭朝下」屬於「車道指示標誌」，代表要往該地名應行駛箭頭所指定的「車道」。

事實上，這個標誌也是駕照路考時大家最容易錯的陷阱題，不少人直言「對，很棒，但這東西每次都設置在匝道已經分開無法換車道的地方，是要駕駛人怎麼提前選擇方向呢？」、「左邊是反面解釋，右邊是正面解釋」、「標誌指哪一點都不重要好嗎，重要的是要會通靈」、「這不是考駕照會考的嗎？記得蠻陷阱」、「下次看到還是會忘記」。

也有不少人直言，這種標示還要特地拿出來解釋，代表設計不夠清楚，認為應該要更改標示方式，有網友就建議「在下面畫個線道示意圖，哪幾個車道是往頭城，哪幾個車道往台北，統一箭頭朝上就好，非要搞那麼複雜。」

