路面結冰別跑空！台14甲線、台8線翠峰至大禹嶺17時起封閉

寒流為全台各地帶來低溫，台14甲線3000公尺以上及台8線高海拔路段路面可能結冰，公路局中區養護工程分局宣布，8日傍晚5時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段，以及台8線107K至110K大禹嶺路段。

台14甲線翠峰至大禹嶺、台8線的大禹嶺路段8日晚間恐因寒冷導致路面結冰，當天傍晚5時起車輛只出不進。（示意圖／公路局中區養護工程分局提供）

公路局中區養護工程分局8日表示，依目前中央氣象署情資顯示，晚間受鋒面及寒流影響，台14甲線3000公尺以上及台8線高海拔路段有路面結冰機率，因此8日傍晚5時起，針對台14甲線18K至41.5K翠峰至大禹嶺路段、台8線107K至110K大禹嶺路段，實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

考量台14甲線31.7K至32.7K武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將雙向封閉管制，禁止通行。預計於9日早上8時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。

為配合農產運輸需求，台8臨37線中橫便道將增開傍晚5時30分通行班次，但僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

據115年合歡山雪季公告，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車，和各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

公路局中區養護工程分局提醒，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往。相關道路行車資訊請隨時收聽警廣FM 94.5，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。如欲查詢最新路況，亦可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網，或手機下載「幸福公路」APP，或撥打中區養護工程分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況

