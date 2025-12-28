路面結冰恐打滑！台14甲線武嶺至松雪樓12/28下午5時起雙向封閉

合歡山的武嶺至松雪樓路段將於今天（12/28）下午5時開始實施雙向封閉，以防止因路面結冰而引發的打滑事故。根據公路局中區養護工程分局的公告，該路段因地形崎嶇且易滑，為了確保行車安全，決定進行封閉管制。

合歡山的武嶺至松雪樓路段將於今下午5時開始實施雙向封閉，以防止因路面結冰而引發的打滑事故。（圖／ 合歡山即時監視影像 ）

27日深夜11時許發生的規模7.0強震，雖然合歡山的震度達到4級，但並未影響遊客的出行熱情。中午時分，從昆陽停車場前往武嶺的道路出現回堵，遊客們耐心等待上山。此外，受到大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上的高海拔路段有降雪的可能，並且路面結冰的風險增加。公路局因此對台14甲線的翠峰至大禹嶺路段實施預警性封閉措施，僅允許車輛出入。

公路單位提醒所有駕駛人提前查詢天氣和路況，並建議隨車攜帶雪鏈以備不時之需。對於計劃經過台8線及台14甲線的用路人，建議在雪季期間避免前往高山地區，以確保安全。更多路況可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網，或下載「幸福公路APP」，亦可撥打中區養護工程分局04-23715030，或公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035查詢。

